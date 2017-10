Acţionarii proiectului „Pan European Oil Pipeline“ se întâlnesc la Mamaia

Acționarii proiectului „Pan European Oil Pipeline“ se întâlnesc la Mamaia

Hotelul Vega, din Mamaia, va găzdui, în zilele de 20 și 21 ianuarie 2010, reuniunea comitetului interstatal care gestionează proiectul energetic „Pan European Oil Pipeline”. La ea vor participa și reprezentanți ai guvernelor din Serbia, Croația și România. Punctul principal de pe agen-da de lucru a reuniunii de la Mamaia este strategia de viitor a participanților la proiect (în principal, stabilirea finanțatorilor investiției, desemnarea proiectantului și a constructorilor). Scopul principal al oleoductului pan european este creșterea capacităților de transport al țițeiului provenit din regiunea caspică spre Europa Centrală și de Est, pe rutele Constanța - Omisalj (Croația) și Trieste (Italia). De asemenea, proiectul va spori capacitatea rețelei românești de transport al petrolului. Conducta va aproviziona rafinăriile de pe traseul său și piețele de export europene. Investiția se realizează cu sprijinul programului Uniunii Europene „Innogate”. Proiectul va asigura extinderea conductei dintre portul Constanța și Pitești până la rafinăria Pancevo, din Serbia. De acolo se va face legătura cu oleoductul Adria, dintre Pancevo și Omisalj (Croația), cu posibilitatea de a se asigura exportul prin terminalul Omisalj. În martie 2004, în baza unei finanțări de 2,1 milioane euro din fonduri Phare, a fost semnat contractul cu Hill International (Marea Britanie), pentru realizarea studiului de fezabilitate. Acesta se referă în principal la sectorul românesc al oleoductului. El conține o analiză de piață, o cercetare tehnică și economică. Studiul a prezentat trei variante ale capacității de transport: diametru de 42 inci și 40 milioane tone pe an, 48 inci și 60 milioane tone pe an, 2 x 42 inci și 90 milioane tone pe an. Lungimea totală a conductei Constanța - Trieste este de 1.319 km, din care 649 km pe teritoriul României. Vor exista șase stații de pompare: trei în România, una în Serbia și două în Croația. Costurile investiției erau estimate, în 2004, la 1,646 miliarde de dolari, 2,019 miliarde de dolari și 3,050 miliarde de dolari, în funcție de varianta aleasă. În februarie 2008, la reuniunea din Bruxelles, comitetul interstatal a pus bazele companiei care va dezvolta proiectul. Sediul ei a fost stabilit la Londra. În martie 2008, la Zagreb, reprezentanții companiilor Janaf (Croația), Transnafta (Serbia), Conpet și Oil Terminal (România) au finalizat acordul privind acționariatul. Pan - European Oil Pipeline Project Development Company (PEOP - PDC) are un capital de 210.000 lire sterline (2.100 acțiuni cu valoarea de 100 lire sterline pe unitate). Acționarii sunt: Janaf - 700 acțiuni; Transnafta - 700 acțiuni, Conpet - 350 acțiuni și Oil Terminal - 350 acțiuni. Italia și Slovenia nu au desemnat companiile care vor participa în calitate de acționari.