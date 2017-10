Acostare cu ghinion

Ziua de 13 octombrie i-a purtat ghinion navei „Klazina C“, sub pavilion britanic. În timpul manevrei de acostate în dana 130 a portului Constanța, ea a lovit cheul danei 131. În urma coliziunii, „Klazina C” s-a ales cu o basea (îndoitură) de circa 80 cm, la bulb. Incidentul nu s-a soldat cu victime omenești și nu s-a înregistrat vreo poluare a acvatoriului. Cazul este investigat de ofițerii din cadrul biroului cercetare, din cadrul Căpităniei Zonale Constanța. „Klazina C” are lungimea de 108 m, a venit la Constanța în balast, iar armatorul său este compania „Carisbrooke Shipping”.Ziua de 13 octombrie i-a purtat ghinion navei „Klazina C“, sub pavilion britanic. În timpul manevrei de acostate în dana 130 a portului Constanța, ea a lovit cheul danei 131. În urma coliziunii, „Klazina C” s-a ales cu o basea (îndoitură) de circa 80 cm, la bulb. Incidentul nu s-a soldat cu victime omenești și nu s-a înregistrat vreo poluare a acvatoriului. Cazul este investigat de ofițerii din cadrul biroului cercetare, din cadrul Căpităniei Zonale Constanța. „Klazina C” are lungimea de 108 m, a venit la Constanța în balast, iar armatorul său este compania „Carisbrooke Shipping”.