Acordul cu FMI va fi încheiat cu succes

Restanțele înregistrate în negocierile cu FMI, legate de arierate, privatizarea CFR Marfă și listarea Transgaz, au fost recuperate, astfel că autoritățile îndeplinesc în prezent absolut toate condițiile pentru încheierea cu succes a acordului, a declarat, astăzi, premierul Victor Ponta, anunță Mediafax.„În cursul zilei de astăzi, în ședința board-ului FMI se va lua în discuție scrisoarea de intenție și, practic, încheierea cu bine a acordului dintre România și FMI. Am avut într-un an, peste un an de guvernare, cred că în fiecare zi, tot felul de voci mai mult sau mai puțin avizate care ne explicau că deraiem de la program, că nu îndeplinim... Îndeplinim absolut toate condițiile, am recuperat - și aici a fost un efort comun - lucrurile care țineau atât de listarea Transgazului, de arieratele la autorități locale și centrale, privatizarea CFR-ului, foarte multe alte sarcini dificile pentru fiecare dintre miniștri, și mesajul de astăzi e un mesaj foarte puternic de stabilitate fiscal-bugetară și un mesaj foarte clar pentru un guvern care e hotărât să meargă într-o direcție clară și într-o direcție corectă în ceea ce privește stabilitatea noastră”, a spus premierul, în ședința de Guvern.