ACN va face măsurători cu o navă de 3,5 milioane lei

Administrația Canalelor Navigabile (ACN) Constanța a trimis prima cerere de finanțare către Uniunea Europeană, în cadrul proiectului „Sistem de măsurători topo-hidrografice” pe canalele navigabile. Este vorba de o navă specială, dotată cu softurile necesare desfășurării activităților de măsurare, în valoare de 3,5 milioane lei, din care 2,22 milioane lei de la UE și 1,48 milioane lei de la bugetul de stat. „Nava este construită de Utilnavorep și va fi gata în mai – iunie 2010. Va avea un echipaj de două persoane, plus un specialist IT, care să se ocupe de partea software, și mai mulți experți topo-hidrografi. Ne va permite să facem măsurători mai repede și cu o marjă de eroare mult mai mică, de numai un centimetru. Cu vechile metode, aveam o marjă de peste 10 centimetri”, spune Valentin Zeicu, directorul general al ACN Constanța. Noua navă va duce la optimizarea lucrărilor de dragaj de întreținere, pe care ACN le derulează constant, întrucât trebuie să asigure șenalul navigabil în bieful 1 al Dunării, la intrarea în ecluza de la Cernavodă. În prezent, corpul metalic și suprastructura navei au fost finalizate, până la finele lunii noiembrie urmând să fie instalat și sistemul de propulsie. „Noi avem în plan modernizarea sistemului de mai mult timp, însă la acea vreme România nu era în Uniunea Europeană, așa că a trebuit să găsim resurse din bugetul propriu. După 2007, când România a devenit stat membru al UE, am regândit proiectul și am obținut fonduri structurale. Vechiul sistem folosea echipamente vechi și depășite, cu eficiență redusă și cheltuieli mari de întreținere și funcționare”, mai spune Valentin Zeicu. Tarife reduse cu 25% pentru cei care tranzitează canalul iarna Pentru sezonul rece, ACN a luat deja mai multe măsuri de menținere a șenalului navigabil pe cele două canale, Dunăre – Marea Neagră și Poarta Albă – Midia Năvodari. „Traficul va scădea ușor, deși continuă transporturile de cereale spre portul Constanța și cele de materie primă către combinatul de la Galați. Noi vom face o programare atentă a tranzitului, astfel încât să existe întotdeauna convoaie de barje în mișcare și să nu se ajungă la îngheț. Oricum, este mai ușor de administrat un canal navigabil, decât Dunărea, din punctul de vedere al podurilor de gheață”, explică directorul general al ACN Constanța. De asemenea, ACN oferă tarife mai mici cu 25% operatorilor care își programează cursele pe timp de iarnă. „Chiar dacă avem circa 70% din traficul prognozat, este suficient pentru a nu trece cu vederea măsurile anti-îngheț. Există și soluții de ultim resort, cum ar fi «urcarea» unei barje goale pe un pod de gheață, pentru a-l sparge. Folosirea navelor speciale de spart gheața nu este recomandată, pentru că pot fi afectate amenajările de pe malurile canalelor navigabile. Nu se va ajunge la așa ceva, dacă reușim să menținem un flux continuu de barje”, mai spune Zeicu.