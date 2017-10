Achiziţiile publice scapă din capcana preţului cel mai mic

Achizițiile publice scapă din capcana prețului cel mai mic

Anul 2015 va intra în istoria societății românești prin lansarea a două reforme majore: cea fiscală și cea a achizițiilor publice. Prima are la bază noul Cod fiscal cu îmbunătățirile ulterioare și se bazează pe filosofia relaxării fiscale ca mijloc de stimulare a creșterii economice.Cea de a doua are ca fundament pachetul de proiecte de legi adoptate, recent, de Guvern și care urmează să intre în dezbaterea Parlamentului.Este vorba de proiectele de lege privind: achizițiile publice; contractele de concesiune de lucrări și de servicii; achizițiile sectoriale; remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică și de concesiune.În cele ce urmează vom prezenta pe larg schimbările propuse de viitoarea Lege a achizițiilor publice. De la început trebuie arătat că aceasta transpune prevederile reglementărilor europene. Pe viitor achizițiile publice vor avea în vedere reducerea costurilor pe termen mediu și lung, costul întregului ciclu de viață al produsului, serviciului, lucrării achiziționate, nu doar prețul cel mai scăzut. Contractul de achiziție publică va fi câștigat de oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. În funcție de obiectul contractului, identificarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic se va realiza pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut” sau pe baza criteriului „costul cel mai scăzut”, care are la bază costurile pe durata de viață a obiectului achiziției publice, sau pe baza criteriului „cel mai bun raport calitate-preț”, care să includă aspecte calitative, de mediu și/sau sociale. Criteriul „prețul cel mai scăzut” nu va fi utilizat nici în cazul procedurilor de atribuire privind servicii intelectuale și care prezintă un grad de complexitate ridicat, ci doar criteriul „cel mai bun raport calitate-preț ”.Această nouă gândire privind achizițiile publice va determina schimbări semnificative pe piață. Agenții economici vor trebui să schimbe macazul de la „ieftin și prost” la „superior calitativ, fiabil, eficient”.Pe viitor, autoritățile contractante vor putea să se consulte în mod transparent și util cu piața în vederea obținerii unui răspuns, cu privire la evoluțiile cu caracter tehnic și financiar din domeniul achiziției publice pentru care se intenționează aplicarea unei proceduri publice competitive și transparente. Duratele minime ale procedurilor de atribuire vor fi mai scurte, deoarece se va introduce obligativitatea utilizării mijloacelor electronice pe tot parcursul procedurii de atribuire, începând cu luna aprilie 2017 pentru unități de achiziții centralizate și din octombrie 2018 pentru toate unitățile contractante. Pentru a simplifica procesul de achiziții publice și a elimina erorile din cadrul procedurii de atribuire cauzate de lipsa personalului specializat vor fi înființate unități de achiziție centralizate.Un alt element de noutate constă în posibilitatea ca, în vederea participării la o procedură publică de atribuire, ofertanții să depună inițial un document unic de achiziție european în format electronic (DUAE), urmând ca numai ofertantului clasat pe primul loc să îi fie solicitate documentele care atestă îndeplinirea cerințelor cuprinse în documentele achiziției. Proiectul de lege încurajează autoritățile contractante să negocieze cu operatorii economici termenii contractuali, având posibilitatea de a realiza achiziții care să corespundă nevoilor lor.Proiectul reglementează și posibilitatea utilizării unor liste oficiale de operatori economici agreați, în scopul participării la procedurile de atribuire, precum și un regim special de achiziționare a serviciilor sociale și altor categorii de servicii enumerate limitativ.Actul normativ se referă și la prevenirea neregulilor și a acțiunilor ce pot conduce la conflicte de interese. Conform proiectului de lege, „prin conflict de interese se înțelege orice situație în care membrii personalului autorității contractante sau al unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea sau independența lor în contextual procedurii de atribuire” ,Procedurile de atribuire reglementate de proiectul de lege se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru a căror valoarea estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:- 22.908.118 lei - pentru contractele de achiziție publică și acordurile-cadru de lucrări;- 591.918 lei - pentru contractele de achiziție publică și acordurile-cadru de produse și de servicii;- 3.312.975 lei - pentru contractele de achiziție publică și acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii de sănătate, servicii sociale și servicii conexe, servicii sociale administrative, servicii de învățământ, servicii hoteliere și de restaurant etc.O autoritate contractantă va avea dreptul să achiziționeze direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 66.259,5 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 265.038 lei.