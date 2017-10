„Aceasta nu este negociere, este o formă de şantaj!”

„Aceasta nu este negociere, este o formă de șantaj!”

Rowan Bullock, directorul general al companiei Constanța South Container Terminal“ (CSCT) are un mod personal de a „colabora” cu mass-media. După ce refuză dialogul cu ea, punând paza să o țină la ușă, trimite câte un comunicat de presă. Lipsei de considerație cu care Rowan Bullock tratează media ar trebui să i se răspundă cu aceeași monedă, iar mesajele sale să fie ignorate. Problema este că, spre deosebire de directorul general al CSCT, noi, ziariștii români, înțelegem ce responsabilitate avem față de opinia publică. Cititorii noștri au dreptul să cunoască și opiniile lui Rowan Bullock, nu doar pe cele ale greviștilor și oamenilor de presă. Directorul general afirmă în recentul comunicat următoarele: „Acordând importanță și contrar multor declarații recente către presă, am încercat în continuare să rezolvăm conflictul și am prezentat în timp mai multe oferte sindicatelor - și toate au fost respinse. Merită menționat că sindicatele au rămas neclintite în solicitările lor, ceea ce contravine oricărui concept de negociere. (…) Compania a comunicat întotdeauna și și-a demonstrat disponibilitatea de a acoperi creșterile costurilor de întreținere, iar sursa corectă a acestui indice o reprezintă Institutul Național de Statistică și datele publicate de către acesta privind prețurile consumatorilor, armonizate cu normele de raportare ale UE. Oferta actuală a companiei depășește cu mult acest indice și va face ca angajații CSCT să fie cel mai bine plătiți din domeniu. (…) Conform legislației, orice parte în conflict poate solicita arbitraj obligatoriu după 20 de zile de acțiune grevistă. Însă și înainte de acest moment arbitrajul se poate desfășura mai devreme, dacă atât sindicatele cât și conducerea sunt de acord în acest sens. Aceasta ar permite angajaților CSCT să revină la muncă și să-și ia în continuare salariile în timp ce se rezolvă conflictul, în loc să aștepte mai bine de trei săptămâni pentru același rezultat. (…) Deja alte companii românești a căror existență se bazează pe mărfuri containerizate operate prin CSCT preconizează că operațiunile lor vor trebui suspendate. (…) Am oferit o diversitate de opțiuni pentru a mări salariile, termeni și condiții pentru a încerca să satisfacem unele din cererile sindicatelor pentru a ajunge la un compromis. Însă, conducerea nu va fi forțată să cedeze și să accepte 100% ce i se solicită - aceasta nu este negociere, este o formă de șantaj.” Lipsa spațiului nu ne-a permis să reproducem întregul comunicat de presă, dar sperăm că selecția operată le-a permis cititorilor ziarului nostru să afle care este poziția conducerii companiei CSCT.