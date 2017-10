Accesul românilor la muncă, pe mare, deschis cu investiţii de milioane de euro

Accesul românilor la muncă, pe mare, deschis cu investiții de milioane de euro

„În primele șapte luni ale anului 2011, am avut 18.000 cursanți/programe. Practic, am revenit la nivelul din 2008, dinaintea crizei econo-mice. Este dovada că navigatorii români sunt tot mai solicitați pe piața internațională” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Dorel Popa, directorul general al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV.Instituția este una dintre roțile motrice ale angrenajului ce leagă piața forței de muncă din țara noastră cu flotele lumii. Dacă n-ar exista CERONAV, prea puțini dintre navigatorii români ar îndeplini condițiile de pregătire solicitate în shipping-ul internațional și multe cariere s-ar încheia înainte de primul voiaj. România nu ar mai juca rolul de important rezervor de forță de muncă al flotei mondiale.Marea are nevoie nu doar de navigatori, ci și de multe alte competențe. În ultimii ani, a luat un puternic avânt sectorul petrolier off-shore. „Estimăm că industria petrolieră va crește în zona Mării Negre și Mării Caspice și că solicitările de training în astfel de programe vor fi din ce în ce mai mari” - afirmă Dorel Popa.În prezent, instituția are în derulare investiții destinate programelor de siguranță pentru industria petrolieră de pe mare. Modernizarea bazei de instruire și antrenament de pe Lacul Mamaia se va finaliza în luna septembrie 2011. Valoarea investiției se ridică la 5 milioane de lei. Proiectul include, printre altele, construcția unui bazin de 25 metri lungime, 15 metri lățime și 5 metri adâncime. În jurul lui vor fi amplasate facilități destinate salvării și supraviețuirii pe mare, a căror factură se ridică la un milion de euro.Instruirea pentru cazurile de prăbușire a elicopterelor pe mare, dar și pentru alte tipuri de accidente pe apă, va fi realizată cu un simulator special de antrenament în bazin, unic în Europa. Valoarea lui este de 500.000 euro și a fost, deja, achiziționat.„Acest program de instruire este de interes internațional, dar noi ne adresăm cu precădere românilor, pentru a le asigura accesul pe piețele străine. Cerere există; ne-au confirmat firmele de crewing” - a spus șeful CERONAV.Un alt proiect de investiții, în valoare de 800.000 de euro, va fi demarat la finele anului 2011. Este vorba de un complex pentru antrenamente cu mijloace de supraviețuire: bărci, plute, colaci, costume (de toate tipurile, astfel încât să răspundă pretențiilor tuturor armatorilor).Numărul românilor care muncesc pe navele de croazieră este în creștere. Pentru ei va fi organizat un program special de instruire privind evacuarea pasagerilor de pe navele aflate în pericol. În se-mestrul II 2012, vor fi achiziționate echipamentele necesare: plute de salvare de mari dimensiuni, tobo-gane, escape shoot-uri (un fel de burlane de evacuare). „Titanicul nu ar fi avut atât de multe victime, dacă echipajul lui ar fi trecut printr-un asemenea program” - afirmă Dorel Popa.Nu sunt neglijați nici navigatori fluviali. Standardul lor de pregătire va crește odată cu construcția noului sediu CERONAV, de la Galați, care va dispune de dotări moderne.2012 va marca o schimbare majoră în organizarea cursurilor. În parte, ele se vor derula prin metoda învățământului la distanță. Navigatorii vor putea participa la cursuri chiar de la bordul navelor sau de acasă. Vor economisi timp și bani. Tot de anul viitor, instituția va deschide filiale în străinătate.