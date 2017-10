Absolvenţii Facultăţii de Electronică vor primi brevetul de ofiţer

2

Praf in ochi

Cursurile de DP sunt praf in ochi, pentru a mai lua niste bani de la fraier. Toata lumea stie ca in offshore se intra foarte greu fara experienta. Muult mai greu decat in comerciala. Iar ca sa devii operator DP e si mai greu chiar decat sa intri in offshore. Raspunderea e foarte mare. Nimeni nu ia cadeti in vederea pregatirii pentru DP. Ca sa devii DP trebuie sa faci ceva ani de experienta ca si ofiter normal, dupa care urmeaza un curs de 4 zile, apoi 6 luni de practica in care esti assistant DP , iar dupa aia iar un curs de 4 zile de advanced DP, plus recomandare de la managerul firmei la care lucrezi. Raspunderea unui operator DP este aproape mai mare decat a unui comandant. In cazul pierderii pozitiei poti sa omori scafandri, sa rupi tevile submarine, sa provoci poluare etc. Nu e pt oricine si oricum nu sunt deloc multe locuri. La ora actuala nici piata de ofiteri nu mai e ce a fost. Va dati seama ca la DP e si mai ingusta nisa. Nu e asa de simplu si oricum romanii au acces f limitat. In zona asta inca mai naviga englezi, italieni, norvegieni, olandezi, danezi etc.