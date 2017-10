A îngheţat şi preţul locuinţelor la Constanţa

A înghețat și prețul locuințelor la Constanța

Piața imobiliară constănțeană nu s-a dezghețat mai deloc în luna ianuarie, așa cum sperau agenții imobiliari. Totuși, semne bune anul are, deși cam timide, pentru cei care vor să cumpere o casă, dar așteaptă ca prețurile să mai coboare. Începutul este bun. O analiză realizată de portalul imobiliare.ro arată că prețul mediu al unui apartament vechi cu două și cu trei camere a fost cu 2,2 - 2,4% mai mic în ianuarie 2012 decât în aceeași lună a anului trecut, prețul metrului pătrat ajungând astfel la 900 - 920 de euro. Chiar dacă procentele de mai sus nu sunt mari, totuși agenții imobiliari spun că este foarte probabil ca acestea să crească de la o lună la alta având în vedere că puțini sunt cei care se încumetă sau reușesc să se îndatoreze cu sume așa de mari.Vestea bună în ceea ce privește apartamentele noi este că prețurile nu au crescut pe acest început de an. Vorbim, potrivit analizei imobiliare.ro, de ieftiniri nesemnificative, așadar prețul mediu rămâne undeva la 940 de euro/metru pătrat.v v vÎn prima lună din acest an prețul mediu cerut la nivel național pentru apartamentele vechi și noi a cunoscut însă o ușoară creștere față de decembrie 2011. Astfel, valoarea Indicelui imobiliare.ro pentru ianuarie a ajuns la valoarea de 999 de euro pe metru pătrat util, cu 0,8% mai mult decât pragul de 991 de euro atins în decembrie 2011. Totuși, față de aceeași lună a anului trecut, când indicele imobiliare.ro indica, la nivel național, o valoare de 1.031 euro/mp, prețurile apartamentelor sunt în prezent cu 3,1% mai mici.