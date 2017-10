A început sezonul furtunilor la Marea Neagră; salvatorii sunt gata să intervină

În noaptea de 18 spre 19 octombrie 2011, vântul puternic dinspre S - SV, de forța 7 - 8, pe scara Beaufort, a pus cinci nave pe uscat, la Istanbul. Unele dintre ele au fost grav afectate, dar, din fericire, nu au existat victime. Episodul mi-a amintit că am intrat în anotimpul furtunilor de la Marea Neagră și că, riscul producerii unor evenimente de navigație, precum coliziunile, eșuările sau scufundările, crește. Poate vă mai amintiți, stimați cititori, că în urmă cu un an, pe 1 septembrie 2010, în condiții atmosferice asemănătoare (vânt de forța 8 pe scara Beaufort și o mare de gradul 4 - 5), nava „Medy”, sub pavilion Turcia, s-a scufundat în apropiere de țărm, la 6 mile sud față de capul digului de nord al portului Constanța și travers față de pescăria Eforie Sud, la o distanță de circa 4 mile de țărm. Atunci, printre primele care au participat la operațiunile de salvare, au fost echipajele Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM). „Suntem pregătiți să intervenim în orice moment. Navele noastre sunt apte de misiune. Ne-am asigurat necesarul de combustibil, iar antrenamentele decurg conform graficului, în fiecare lună” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Ion Voicu, directorul ARSVOM.În urmă cu două săptămâni, salvatorii au sărit în ajutorul echipajului de patru oameni al unui yacht românesc, care luase apă și era în pericol să se scufunde. „Pe parcursul acestui an, am salvat mai mult de zece vieți pe mare. În trei cazuri a fost vorba de echipajele unor ambarcațiuni, dar am avut și situații în care cei salvați se aventuraseră în larg cu hidrobicicleta sau cu parapanta” - a declarat Voicu.Flotila salvatorilor este reprezentată, în principal, de re-morcherul „Hercules” (o navă construită în 1988, dotată cu un motor de 6.000 CP, care atinge o viteză de 10 - 12 noduri și poate ieși pe o mare de forța 7- 8, în larg), trei șalupe finlandeze SAR (14 m lungime, construite din aluminiu, care sunt propulsate pe bază de jet și dezvoltă o viteză de 30 noduri) și trei șalupe de intervenție și depoluare. În prezent, ARSVOM are 110 angajați, față de 150, în 2007.