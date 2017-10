A început „Litoralul pentru toţi”. Cu câţi bani se poate sta în această perioadă la mare

A început „Litoralul pentru toți”. Cu câți bani se poate sta în această perioadă la mare

De ieri pe litoral au început să vină turiști care și-au achiziționat pachete de vacanță în cadrul programului „Litoralul pentru toți”, care include și „Litoralul pentru toți - All Inclusive”, ce va fi activ până pe 15 iunie 2013.În ediția din acest an avem tarife diferențiate pentru zona Constanța - Mamaia - Eforie față de sudul litoralului (stațiunile Costinești, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche).Astfel, pentru Constanța - Mamaia - Eforie, tarifele pentru un sejur de șase nopți / persoană sunt: 205 lei - hotel 1* fără mic dejun, 235 lei - hotel 2* fără mic dejun, 265 lei - hotel 3* fără mic dejun, 315 lei - hotel 2* cu mic dejun, 425 lei - hotel 3* cu mic dejun, 485 lei - hotel 4* cu mic dejun, 605 lei - hotel 5* cu mic dejun.De asemenea, turiștii care aleg această zonă a litoralului (Constanța - Mamaia - Eforie) beneficiază și de „Litoralul pentru toți - All Inclusive”, care asigură toate cele trei mese - servite în regim bufet, băuturi incluse, acces gratuit la locuri de joacă pentru copii, piscine, șezlonguri și umbrele pe plajă. Turiștii care optează pentru această variantă (sejururi de cinci nopți) au și ei parte de tarife destul de accesibile: 765 lei/persoană - hotel 3*, 875 lei - hotel 4*, 985 lei - hotel 5*.Iată și care sunt tarifele pentru sudul litoralului, pentru un sejur de șase nopți / persoană: 159 lei - hotel 1* fără mic dejun, 179 lei - hotel 2* fără mic dejun, 199 lei - hotel 3* fără mic dejun, 269 lei - hotel 2* cu mic dejun, 329 lei - hotel 3* cu mic dejun, 379 lei - hotel 4* cu mic dejun, 469 lei - hotel 5* cu mic dejun.Listele cu structurile de cazare înscrise în program și agențiile care vând acest program sunt disponibile pe site-urile programului - anat.ro, asociatia-litoral.ro, fptr.ro.