A început inaugurarea „Podului Noua Europă”

Primul-ministru Victor Ponta, alături de comisarul european pentru politică regională Johannes Hahn și de ministrul transporturilor, Relu Fenechiu, participă, al această oră, la inaugurarea podului Calafat-Vidin. Supranumit „Podul Noua Europă”, acesta a beneficiat de investiții UE în valoare de 106 milioane euro.Podul are o importanță strategică vitală pentru UE, fiind o legătură esențială de-a lungul unei rute care s-ar putea întinde din Europa de Nord, țările baltice, prin Europa Centrală, România și Bulgaria și, în cele din urmă, până în Grecia. Construcția a început pe baza proiectului podului în 2007, dar planul a fost în discuție de aproape 15 ani.În discursul ținut la inaugurare, comisarul a declarat: „Acest pod este un simbol puternic al politicii regionale a UE, conectând comunități și creând legături de afaceri esențiale. Astăzi, podul Noua Europă se deschide nu doar pentru trafic, ci și pentru o întreagă pleiadă de oportunități de afaceri și de cercetare, de pe ambele părți ale fluviului și de mai departe.” Podul este construit într-o zonă în care fluviul Dunărea are aproximativ 1 300 de metri lățime. Podul are aproximativ 1,8 km în lungime și patru benzi de circulație rutieră, o singură linie de cale ferată și piste pentru pietoni și biciclete.