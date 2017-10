A fost montat tablierul metalic al podului de la km 0+540 al Canalului Dunăre - Marea Neagră

Vești bune de pe șantierul podului de la km 0+540 al Canalului Dunăre - Marea Neagră. Potrivit informațiilor furnizate de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime, pe 22 august 2014 a fost finalizat montajul tablierului metalic. Tronsonul central montat are 17,2 metri și 95 tone. Montajul lui, de pe apă, a fost realizat cu macaraua GSP Neptun, care are capacitatea de 1.800 tone. După montajul tronsonului central, se vor executa placa de supra-betonare și calea pe pod, reglajele fine ale eforturilor în hobane și probele tehnologice în vederea intrării în exploatare a podului hobanat. Proiectul „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre - Marea Neagră și lucrări aferente infrastructurii rutiere și de acces în portul Con-stanța” constă în realizarea mai multor obiecte, respectiv:- podul hobanat peste Canalul Dunăre - Marea Neagră, cu lungimea totală de 360 m, cu deschiderea centrală de 200 m și alte două deschideri marginale de câte 80 m. Înălțimea liberă sub tablierul podului în axul Canalului Dunăre - Marea Neagră va fi de 18,4 metri. Pilonii de pe maluri care susțin tablierul podului prin fascicule de hobane au o înălțime de 66 metri deasupra nivelului mării;- viaducte de acces la pod;- un viaduct pe malul stâng cu o lungime de 281,15 m (spre Constanța), cu 8 deschideri;- un viaduct pe malul drept cu o lungime de 262,42 m (spre Agigea), cu 8 deschideri;- un pasaj de trecere la nivel cu calea ferată;- lucrări de drumuri de acces spre zona de nord și de sud a portului Constanța, inclusiv racordul cu varianta ocolitoare a municipiului Constanța (A4), cu o lungime totală de 1.700 m;- lucrări de construcții civile și anume două clădiri pentru asigurarea controlului accesului în port;- parcări în zonele de acces la noile porți de acces, 7 și 10 bis;- lucrări hidrotehnice și de consolidări.Termenul de finalizare a lucrărilor la întregul proiect este 31.10.2014.Podul rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre - Marea Neagră va fi cel mai mare pod de acest gen din România. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial în Transporturi (POS-T 2007 - 2013) din fonduri structurale ale Uniunii Europene și de la bugetul statului.