A fost inaugurată prima stație de colectare a energiei regenerabile eoliene, din țara noastră

Soarele toamnei încălzește câmpurile proaspăt arate ale Cobadinului. Vântul umblă haihui, cine știe pe unde, uitând că îl așteaptă turbinele eoliene. Giganticele instalații stau cu brațele întinse spre cer. Dacă faceți o clipă de liniște, le auziți rugându-se: „Dă-ne, Doamne, vântul cel de toate zilele!”Deodată, se produce mișcare, agitație. Păsările cerului privesc uimite cum o coloană de mașini oprește în mijlocul „plantației” de turbine eoliene a companiei EDP Renewables, lângă noua instalație energetică, de curând, răsărită în câmp.O mulțime de oficialități, de reprezentanți ai producătorului EDP Renewables, ai constructorilor, colaboratorilor din sistemul energetic și o armată de ziariști debarcă din vehicule și iau poziții pe scena evenimentului.Chiar și istoria este prezentă pentru a consemna momentul. Astăzi, 27 septembrie 2018, are loc inaugurarea Wind Farm EDPR - prima stație de colectare a energiei regenerabile eoliene din România.v v vTrebuie să știți, stimați cititori, că grupul de firme EDP Renewables este al treilea cel mai mare producător de energie eoliană din lume și deține al doilea cel mai mare parc eolian din România.EDPR este un goliat, prezent pe 13 piețe energetice: Belgia, Brazilia, Canada, Franța, Grecia, Italia, Mexic, Polonia, Portugalia, România, Spania, Marea Britania și Statele Unite ale Americii. Puterea s-a totală instalată este de 1.000 Mw.Filiala EDP Renewables din România și-a început activitatea în 2008, prin achiziția mai multor proiecte eoliene, aflate în diferite stadii de dezvoltare. În 2010, a terminat construcția primului proiect propriu, în țara noastră, iar în 2013, a intrat în faza de operare primul său parc fotovoltaic.Grupul portughez deține centrale electrice din surse eoliene în județele Constanța, Tulcea, Vaslui și Ialomița, precum și ferme de energie fotovoltaică în Dolj, Gorj și Mehedinți, cu o putere totală instalată de 521 Mw. În țara noastră, a investit peste 1 miliard de euro.EDPR este lider nu doar în producția de energie din surse regenerabile, ci și în domeniul inovației. Dovada o reprezintă chiar inaugurarea primei stații de colectare a energiei regenerabile eoliene din România.v v vVă rog să mă scuzați, stimați cititori, tocmai au început discursurile. Tekin Omer - manager de proiect în cadrul EDPR România, le reamintește invitaților că se află în fața primului proiect operațional de acest gen, din România, acesta fiind posibil datorită avansului tehnologic luat de grupul de firme EDPR. Florentina Manu, reprezentanta Primăriei Cobadin, subliniază importanța investiției pentru bugetul local. La rândul ei, Doina Ilisiu - manager energetic în cadrul companiei Transelectrica, subliniază rolul de pionierat pe care și l-a asumat EDPR în acest sector și încrederea că grupul olandez va instala, în viitor, stații de stocare cu o capacitate și mai mare. „Ceea ce vedeți aici este viitorul”, a afirmat Duarte Bello – COO în cadrul EDPR, pentru Europa și Brazilia.Festivitatea s-a încheiat cu ceremonia de inaugurare a stației (în fapt două baterii uriașe, de dimensiunea unor containere) și cu un cocktail cu specific portughez.v v vÎntre timp, reușesc să-mi satisfac curiozitatea, descosându-l pe managerul de proiect Tekin Omer. „Stația are capacitatea instalată de 1 Mw. Preia energia produsă de turbinele de vânt, permițând să se regleze balanța de producție energetică. Prin contract, compania s-a angajat să furnizeze o anumită cantitate de energie electrică. În cazul în care, la un moment dat, nu se poate furniza puterea contractată, intervine stația de stocare și completează diferența. Invers, dacă producția e mai mare, stația de stocare preia surplusul.Este vorba de un model matematic. Vom urmări în timp să vedem de câte ori putem folosi acest mod de operare. Vorbim de un proiect de dezvoltare, care vorbește despre maturitatea companiei noastre. EDPR investește în viitor. În funcție de piață, vom mări capacitatea de înmagazinare, aplicând ceea ce am învățat”, a afirmat interlocutorul.Privind la cele două baterii gigant, cu capacitatea de 1 Mw, mă gândesc că ar putea fi utilizate cu succes la propulsia navelor fluviale și maritime, fapt ce ar contribui decisiv la reducerea emisiilor de monoxid de carbon din atmosferă.Încep să visez: ce-ar fi, stimați cititori, dacă România ar deveni o uriașă stație de încărcare cu electricitate din surse regenerabile, pentru bateriile gigant de care vor avea nevoie flotele, industriile și localitățile viitorului? Minunat vis!