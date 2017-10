A fost inaugurată linia directă de portcontainere între porturile Shanghai şi Constanţa

Premieră la Marea Neagră

A fost inaugurată linia directă de portcontainere între porturile Shanghai și Constanța

Ştire online publicată Vineri, 12 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Nava „Xin Shan Tou”, un portcontainer de 4.250 TEU, a deschis, ieri, 11 octombrie 2007, serviciul de linie „Asia - Black Sea Express” (ABX), care face legătura directă între porturile Shanghai și Constanța. Armatorul navei este „China Shipping Container Lines”(CSCL), cel de a șaselea operator mondial în traficul maritim containerizat. Acesta deține o flotă tânără, de 154 nave, cu o capacitate de 439.206 TEU, cu vârsta medie de 2,66 ani. CSCL este parte a lui „China Shipping”, un grup de firme mamut, înființat în urmă cu doar 10 ani, de la zero, și care s-a extins în numeroase domenii de activitate, începând de la shipping, agenturare, crewing și operare portuară și terminând cu construcțiile și reparațile navale, producția de containere, IT și investițiile financiare. Consorțiul cuprinde 30 de companii și a înființat sucursale pe mai toate continentele lumii. Firmele sale de navigație sunt specializate în transportul pasagerilor, containerelor, petrolului, mărfurilor generale, mărfurilor speciale și agabaritice. Împreună au o flotă de 440 nave. Serviciul de linie „Asia - Black Sea Express” are o frecvență săptămânală. El este realizat cu 7 nave de 4.250 TEU. CSCL contribuie cu 4 portcontainere, iar companiile ZIM, YML și K-Line, cu câte una fiecare. Ruta Shanghai - Constanța va fi parcursă în 25 de zile, iar Constanța - Shanghai, în 21 de zile. Agentul liniei este „China Shipping (România) Agency”, un joint-venture între grupul chinez (care deține o cotă de 55%) și compania românească, „Transatlantic Shipping and Trading Ltd.” (TST) (cu participare de 45%). Operarea navelor va fi asigurată de „Constanța South Container Terminal” (CSCT), sucursala din portul Constanța a gigantului „DP World”. Evenimentul a fost marcat prin prezența prefectului Dănuț Culețu, președintelui consiliului județean, Nicușor Constantinescu, consulului general al Chinei, la Constanța, Wang Tieshan, vicepreședintelui grupului „China Shipping”, Xie Chun Lin, directorului general al lui TST, Ion Nan, managerului general Cătălin Petre și managerului executiv Luo Zhong Ming, din cadrul „China Shipping (România) Agency”, și a directorului comercial al CSCT, Raluca Daraban. Consulul general Wang Tieshan a declarat că deschiderea liniei reprezintă nu doar un eveniment comercial excepțional, ci și unul politic major. În 2006, schimburile comerciale dintre China și România s-au ridicat la 6,4 miliarde de dolari, fiind de 3 ori mai mari decât în 2005. Pentru China, portul Constanța reprezintă o poartă spre Europa. Din păcate, după cum a constatat vicepreședintele Xie Chun Lin, care răspunde direct de reprezentanța pentru Marea Neagră și Mediterana, această poartă este prea îngustă față de pretențiile grupului de firme chinez. „DP World” s-a angajat, însă, să o lărgească, prin investiții în platforme, spații de depozitare și utilaje de ridicat și transportat. Numai anul viitor fi cheltuite 72 milioane de dolari în acest scop, a declarat Raluca Dărăban. „Asia - Black Sea Express” servește comerțul dintre China și România, dar mai ales tranzitul de mărfuri, prin portul Constanța, dintre Orientul Îndepărtat și Europa Centrală și de Est. Din nefericire, există un dezechilibru cantitativ și calitativ în schimburile de mărfuri containerizate dintre țara noastră și China, afirmă Ion Nan. La cincisprezece containere cu mărfuri importate din China revine doar unul cu mărfuri exportate din România. 