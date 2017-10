93 de nave sunt în aşteptare pe Dunăre

93 de nave sunt în așteptare pe Dunăre

Potrivit Autorității Navale Române, navigația pe Dunăre se desfășoară cu dificultate pe anumite porțiuni, din cauza secetei. Situația navelor aflate în așteptare la această oră este următoarea:- nave propulsate staționate - 14 nave sub pavilion străin și 3 nave sub pavilion român;- nave nepropulsate - 63 nave sub pavilion străin și 13 nave sub pavilion român.Navele staționate sunt nave de transport mărfuri generale.