90% din turismul de pe litoral nu plăteşte impozit pe profit

90% din turismul de pe litoral nu plătește impozit pe profit

Reforma fiscală în România trebuie să continue cu adoptarea impozitului forfetar, susține Cristian Radu, comisarul șef al Gărzii Financiare Constanța. „Este soluția prin care sectoare precum turismul și alimentația publică vor intra în legalitate și vor începe să aducă bani la stat” - a declarat acesta.Convingerile lui Cristian Radu pornesc de la rezultatele unei analize fiscale efectuate în 2010. „Am făcut o experiență: firmele de pe litoral, pe care nu le-am controlat, le-am dat la verificat la Direcția Generală a Finanțelor Publice, să vedem ce impozite au plătit. Rezulta-tele au fost uluitoare. Nici 10% dintre cele 2.000 de firme verificate nu plătiseră impozit pe profit în ultimii doi ani. Pentru mine a fost un șoc. Hoteluri renumite de pe litoral erau pe pierderi, conform datelor de bilanț.Dacă însumăm firmele care ajung să nu plătească impozit pe profit, deducând tot felul de cheltuieli, vom constata că statul pierde zeci de milioane de euro pe an din stațiunile de pe litoral, care dețin circa 50% din spațiile de cazare din turismul românesc. Ceea ce se petrece pe litoral se întâmplă cu siguranță și la munte. Introducerea impozitului forfetar este necesară cel puțin în turism și alimen-tația publică” - afirmă comisarul șef.Odată cu adoptarea acestui sistem de impozitare, Garda Financiară nu va mai avea ce să caute în hoteluri, restaurante și baruri. Respectivele unități vor fi controlate doar dacă, la final de an, nu achită impozitul forfetar.Despre această metodă de impozitare se vorbește de multă vreme la Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală. S-au făcut tot felul de analize privind criteriile de stabilire a impozitului forfetar și mărimea acestuia, analize care au dus la tot felul de soluții complicate. După aproape doi ani de discuții și proiecte de acte normative, lucrurile au rămas… ca-n gară.Problema ar trebui privită cu mai mult realism și pragmatism de către autoritățile fiscale. De ce să nu se mulțumească cu un impozit forfetar modest, fundamentat pe criterii simple, suportabil pentru toți hotelierii și cârciumarii și, mai ales, sigur pentru bugetul de stat? Veniturile obținute vor fi mult mai mari decât actualele încasări din impozitul pe profit și, totodată, previzibile, simplu de determinat.Statul trebuie să se elibereze de prejudecata că poate controla fiecare bănuț încasat ori cheltuit de contribuabili, pentru a-l impozita. Realitatea evaziunii fiscale de 40% din PIB demonstrează că greșește. O impozitare simplă și suportabilă va determina un grad ridicat de conformare fiscală. Nu va mai fi nevoie nici de actualul aparat de con-trol stufos, costisitor și ineficient.Un impozit forfetar bine gândit va reprezenta, totodată, un sprijin pentru agenții economici vizați. „Contabilitatea lor se va simplifica. Vor dispărea multe hârtii și nu va mai fi nevoie de atâta birocrație” - consideră comisarul șef.