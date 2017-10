850 milioane de euro vor fi investite în marile proiecte rutiere ale judeţului Constanţa

În următorii trei ani

850 milioane de euro vor fi investite în marile proiecte rutiere ale județului Constanța

Următorii trei ani sunt decisivi pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere a județului Constanța, a declarat Ludovic Orban, ministrul transporturilor. El vrea ca până în 2011 să fie date în exploatare tronsonul dintre Cernavodă și Constanța al Autostrăzii „Soarelui“, șoseaua de centură a municipiului Constanța, așa numitul „drum al Deltei”, șoseaua de legătură între autostradă și Costinești și lucrările de reparații capitale la șoseaua Hârșova – Constanța. A venit ministrul! Ieri, liberalul Ludovic Orban i-a făcut o „vizită de lucru”, colegului său de partid, Jean - Paul Tucan, șeful Direcției Regionale de Drumuri și Poduri, pentru a vedea cu ochii săi cum merg lucrările de investiții din județele Constanța și Călărași: consolidarea și refacerea drumului național 21, în sectorul Drajna – Slobozia și construcția podului de la Gălbiori, de pe DN 2A. Ministrul a făcut un popas și pe podul de la Giurgeni, unde a aflat că punctul de trecere va fi modernizat. „Una dintre benzi va fi destinată traficului greu. Se va introduce sistemul de acționare a barierei cu ajutorul cărților de credit. Supravegherea traficului se va realiza cu tehnica video, iar numărarea autovehiculelor se va face automat” - l-a informat Jean - Paul Tucan. Primarul de la cap de pod Ionel Chiriță, primarul Hărșovei, l-a întâmpinat pe Orban la cap de pod, pentru a-i vorbi de durerea sa. Problema orașului este porțiunea de circa 2 km a DN 2A, care trece prin centrul lui. Șoseaua – proiectată pe vremea când traficul era redus, iar tonajul autovehiculelor, mult mai mic – este, în prezent, intens circulată. Poluarea aerului a atins cote înalte, iar trepidațiile pun în pericol locuințele din zonă. Soluția de urgență găsită împreună cu Direcția Regională de Drumuri și Poduri este devierea unuia dintre sensurile de deplasare (cel dinspre Constanța spre București) pe o stradă paralelă. Dar rezolvarea finală trebuie să fie viitoarea șosea de centură, care să scoată traficul în afara urbei. Nodul investițiilor La Ovidiu, Tucan i-a prezentat, ministrului, proiectul nodului rutier care va fi construit în zonă. El va face legătura între șoseaua de centură a capitalei județului și șoseaua Hărșova – Constanța (care, după reparația capitală va fi mult mai circulată). „Investitorii au luat-o înaintea lucrărilor la infrastructura rutieră – a declarat, pentru cotidianul «Cuget Liber», Ion Podaru, primarul liberal al orașului Ovidiu. Informațiile circulă. Deja, investitori, au populat toate zonele de descărcarea a drumurilor în viitorul nod. Pe malul drept al canalului au început să apară investiții private: parcuri de mașini grele, o fabrică pentru zincarea metalelor și altele. Valoarea terenurilor a explodat. Prețul metrului pătrat de teren agricol a crescut la 25 euro. Important este și perimetrul de dincolo de pod, așa numita zonă industrială. Deja, acolo, nu mai este liberă nicio palmă de teren. Sunt cinci firme de construcții și reparații navale, depozite de tranzit pentru materialele de construcții, o fabrică de bio-diesel, cu o producție de 200.000 t pe an care își împart teritoriul. Activitatea economică a făcut ca navigația pe canal să fie atât de intensă, încât a ajuns să se stea la coadă la ecluză, zi și noapte. De aceea este necesar să lărgim portul Ovidiu. Traficul zilnic este de 10 ori mai mare decât în porturile Basarabi și Midia.“ Marele câștigător Viitoarea șosea de centură a Constanței va porni din dreptul localității Ovidiu și va ajunge în portul Constanța Sud, în dreptul terminalului de barje. Firul ei, cu o lungime de 22 km, va trece prin dreptul localităților Ovidiu, Constanța, Valul lui Traian, Lazu și Agigea. Ea se va racorda cu câteva căi de comunicație, printre care și Autostrada Soarelui. Cele patru benzi de circulație, câte două pe fiecare sens, vor permite ca timpul de parcurgere a distanței dintre cele două puncte extreme să scadă de la o oră și 30 de minute la numai 20 de minute, a declarat Jean - Paul Tucan. Ministrul transporturilor a declarat că a fost lansat anunțul pentru licitația în vederea proiectării și construcției șoselei de centură, iar lucrările se vor realiza simultan. Ofertele sunt așteptate până pe 17 august, iar contractul va fi semnat până pe 15 noiembrie 2007. „Drumul Deltei” și șoseaua de legătură între autostradă și Costinești sunt la stadiul studiului de fezabilitate. Primul pleacă de la nodul rutier Ovidiu și trece prin dreptul comunelor Corbu și Istria, pentru a se uni cu șoseaua Constanța- Tulcea, la Mihai Viteazu. Această cale rutieră va servi noile stațiuni turistice care au început să se configureze în par-tea de nord a litoralului. 