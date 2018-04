De la începutul anului 2018

85 de nave sub standard au fost reținute în porturile de la Marea Neagră

Inspectorii de Port State Control din porturile Mării Negre au reținut, în intervalul 1 ianuarie - 5 aprilie 2018, un număr de 85 de nave pentru deficiențe. În aceeași perioadă a anului precedent fuseseră reținute doar 65 de nave. Saltul de 30,77% al numărului detențiilor indică o creștere a exigenței autorităților portuare, ceea ce înseamnă că zona Mării Negre este tot mai puțin permisivă pentru navele sub standard.În topul reținerilor conduc porturile din Rusia, cu 47 de nave, fiind urmate de: Georgia cu 11 nave, România cu 9 nave, Turcia cu 8 nave, Ucraina cu 7 nave și Bulgaria cu 3 nave.Cele nouă nave reținute de inspectorii de Port State Control români sunt următoarele:■ cargoul „Lucky Joy” (5.524 tone registru brut, construit în 1990, pavilion Belize), reținut în portul Constanța;■ livestock carrier-ul (navă pentru transportul animalelor vii) „Phoenix I” (3.356 tone registru brut, construit în 1970, pavilion Panama), în portul Midia;■ cargoul „Semela” (6.272 tone registru brut, construit în 2000, pavilion Comores), în portul Tulcea;■ cargoul „Rayan” (2.225 tone registru brut, construit în 1980, pavilion Togo), în portul Constanța;■ cargoul „Datca” (2.478 tone registru brut, construit în 1980, pavilion Comore), în portul Constanța;■ cargoul „Rainbow” (4.457 tone registru brut, construit în 1976, pavilion Palau), în portul Midia;■ cargoul „Alsa” (2.854 tone registru brut, construit în 1987, pavilion Insulele Cook), în portul Constanța;■ cargoul „Margaret” (2.446 tone registru brut, construit în 1993, pavilion Panama), în portul Constanța;■ cargoul „Adnan H” (2.795 tone registru brut, construit în 1982, pavilion Honduras), în portul Constanța;În cazul unora dintre nave, printre deficiențele care au condus la reținere se numără și condițiile de muncă și viață sub standard de la bord, sancționate conform Convenției internaționale MLC 2006.Cele mai multe dintre navele reținute în porturile de la Marea Neagră au depășit vârsta de 20 de ani și sunt înregistrate sub pavilioane extrem de permisive în ceea ce privește respectarea convențiilor internaționale, pavilioane aflate pe „lista neagră” a Paris Memorandum, respectiv: Belize, Togo, Insulele Cook, Moldova și Insulele Comore.Începând cu data de 23 martie 2017, în porturile maritime românești a fost introdus un nou regim de inspecții de Port State Control (PSC). Acesta este reglementat prin memorandumul de înțelegere adoptat împreună cu autoritățile maritime din Bulgaria, Georgia, Federația Rusă, Turcia și Ucraina.Noul regim de inspecții are în vedere siguranța navigației, protecția mediului marin, condițiile de muncă și viață la bordul navelor, dar și necesitatea evitării competiției neloiale între porturile din zona Mării Negre.Potrivit memorandumului, navele sunt clasificate în trei categorii de risc, pe baza unui punctaj ce ține cont de abaterile de la standardele internaționale, de datele furnizate de inspecțiile de PSC și cele privind istoria navelor, dar și de comportamentul companiilor de navigație, astfel: nave cu risc ridicat, nave cu risc scăzut și nave cu risc normal. Pentru fiecare pavilion al navelor și pentru fiecare companie de navigație se calculează un indice de reținere și altul de deficiențe, iar pentru fiecare navă se determină un indice de deficiențe.În funcție de profilul de risc al navei, se stabilește schema inspecțiilor periodice și adiționale, precum și frecvența acestora. Cele periodice sunt executate la un interval de timp fix, iar cele adiționale sunt declanșate de apariția unor priorități sau a unor factori neașteptați.O nouă inspecție la navă devine obligatorie: după 2 - 4 luni de la ultima inspecție, în cazul navelor cu risc ridicat;  după 5 - 8 luni de la ultima inspecție, în cazul navelor cu risc normal; după 9 - 18 luni de la ultima inspecție, în cazul navelor cu risc scăzut.Scopul sistemului este eliminarea navelor sub standard din zona Mării Negre. Întrucât calculul punctajului și stabilirea profilului de risc al navei se efectuează automat, se elimină subiectivismul inspectorilor de PSC în faza de desemnare a navelor ce urmează a fi supuse controlului la sosirea în port.Potrivit Black Sea Memorandum, în perioada 1 ianuarie - 5 aprilie 2018, inspectorii de Port State Control din România au efectuat inspecții la bordul a 152 de nave maritime, în porturile Constanța, Midia, Mangalia, Galați, Brăila și Tulcea. Aplicarea cu consecvență a noului regim de inspecții de către toate statele din regiune va conduce la curățarea pieței Mării Negre de navele sub standard, la scăderea numărului accidentelor de navigație și la îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale echipajelor.