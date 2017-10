80% dintre şomeri nu mai muncesc de un an

80% dintre șomeri nu mai muncesc de un an

Pe data de 29 februarie 2012, în cadrul unei conferințe de presă, Blocul National Sindical va da publicității rezultatele celui mai recent studiu elaborat de Biroul pentru observarea pieții muncii și a calității locurilor de muncă. Studiul ”Mobilitatea forței de muncă și aspecte privind incluziunea socială” a fost coordonat de conf. univ. dr. Liviu Voinea, din echipa de experți făcând parte profesori universitari și specialiști ai Centrului Național de Pregătire în Statistică.Studiul analizează mobilitatea forței de muncă din România, oferind informații detaliate privind modul în care au reacționat lucrătorii români în perioada de criză din punctul de vedere al schimbării locurilor de muncă sau al schimbării ocupației. Cercetarea prezintă și date legate de efectele concrete ale noii legislații a muncii din perspectiva flexibilizării pieții muncii.Una dintre concluziile cele mai importante ale studiului relevă faptul că România are o mobilitate a populației ocupate extrem de scăzută, cu un șomaj care are tendința să devină cronic (în condițiile în care peste 80% dintre șomeri și-au păstrat acest statut pe parcursul unui an), cu oportunități scăzute de angajare pentru elevi și studenți și pensionari cu vârsta de muncă ce nu sunt motivați să reintre în câmpul muncii.Din datele prezentate de experți rezultă că ușorul trend ascendent înregistrat la capitolul mobilitate este contracarat de faptul că trei sferturi dintre cei care nu și-au păstrat locul de muncă în anul 2011, spre exemplu, au îngroșat rândurile șomerilor sau au intrat în inactivitate totală în loc să se îndrepte către un alt loc de muncă.Studiul arată că mai puțin de 2% din populația ocupată își caută un loc de muncă, cei mai neinteresați de schimbarea locului de muncă fiind angajații cu studii superioare care lucrează la stat, în special in administrația publică, apărare și asistența socială.