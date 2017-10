80 de ani de la prima construcţie navală realizată în portul Constanţa

80 de ani de la prima construcție navală realizată în portul Constanța

În urmă cu 80 de ani, pe 31 mai 1936, la atelierele de reparații din portul Constanța, a fost lansat la apă „Crai Nou“, primul yacht românesc. Ambarcațiunea realizată de inginerul A. Theodoru, șef de promoție al școlii navale din Constanța și absolvent al Școlii de Construcții Navale din Franța, era prima construcție navală produsă de atelierele care aveau să devină șantier naval.De atunci și până în zilele noastre, Șantierul Naval Constanța a construit peste 450 de nave, cele mai multe fiind de mare tonaj, și a reparat alte mii. În cei 124 de ani de existență, compania con-stănțeană a trecut prin încercările celor două războaie mondiale, a rezistat schimbărilor de regim, crizelor economice, financiare și din shipping-ul mon-dial, a supraviețuit reformelor și manoperelor celor ce au încercat să-l rupă în bucăți și să-l falimenteze.Astăzi, SNC se numără printre puținele companii românești din țară, cu o tradiție centenară, care au mai rămas în viață. Dar cel mai important este faptul că are o sănătate economico-financiară de fier, în ciuda crizei prelungite prin care trec shipping-ul internațional și industria navală mondială.Anul 2015 l-a încheiat cu venituri totale de 254.067.991 lei, cu 82,50% în plus față de anul precedent, și cu un profit brut de 29.094.981 lei, de 3,29 ori mai mare decât cel din 2014.Anul trecut, în sectorul construcțiilor au fost în execuție patru proiecte, două dintre ele fiind livrate chiar în 2015. Este vorba de o barjă multifuncțională pentru instalarea tubulaturilor, cablurilor și pentru alte activități off-shore, destinată Mării Caspice. Proiectul este sută la sută românesc, realizat de SNC în colaborare cu proiectanții din Galați. Nava a fost livrată pe data de 20 octombrie.În colaborare cu Vard Tulcea a fost construită cea mai mare navă off-shore produsă în România, proiect în care SNC a avut o contribuție de circa 30% din volumul de manoperă realizat.În 2016, continuă lucrările de construcție la alte două nave, respectiv o navă off-shore, realizată în colaborare Șantierul Naval Damen Galați și un tanc petrolier de 9.000 tdw, un proiect integral românesc.Spre sfârșitul anului, volumul lucrărilor de construcții va crește odată cu intrarea în fabricație a primei nave din seria celor șase tancuri chimice de 41.000 tdw. Acestea fac parte dintr-o nouă generație de tancuri de acest tip și au la bază un proiect complet nou, optimizat din punct de vedere al consumurilor energetice, al performanțelor nautice și comerciale. Debitarea tablelor la prima navă va începe în trimestrul IV. Cele șase tancuri chimice completează seria de 21 de nave construite în perioada 2005 - 2013.În sectorul reparațiilor de nave, SNC a finalizat 77 de proiecte în 2015, din care: 67 pentru parteneri străini și 9 pentru parteneri români. Au fost realizate nu numai lucrări de reparații standard, ci și cinci mini-conversii de nave, în vederea reducerii consumului de combustibil, finalizate cu succes.Dacă în anul 2014, ponderea lucrărilor de reparații în cifra de afaceri a fost de 90%, iar al construcțiilor noi, de 5%, în 2015 s-a schimbat raportul, construcțiile noi ajungând la 59%, iar reparațiile, la 40%.2015 va fi an aniversar pentru SNC. Compania va împlini 125 de ani de existență și 15 ani de la privatizare.