7 parfumuri perfecte de seară pentru femei

Femeile nu sunt la fel și nici parfumurile , motiv pentru care există un parfum conceput pentru fiecare ocazie sau scop diferit. Pe piață există tot felul de formule cu diferite compoziții, unele dintre ele fiind potrivite pentru utilizare în anumite momente ale zilei și în anumite anotimpuri. Există parfumuri care strălucesc cu toată splendoarea lor noaptea, necesită o prezență impunătoare, și sunt perfecte pentru ocaziile speciale în care utilizatorul dorește să iasă în evidență. Iată care sunt unele dintre cele mai bune parfumuri de seară pentru dame, deoarece cu siguranță ne place să avem un parfum care să ne captiveze și ne face să ne simțim grozav, dar care să se potrivească individualității noastre.The One de Dolce & GabbanaÎndrăzneț, captivant și îmbătător, acesta este acest parfum delicios pe care Dolce & Gabbana îl aduce în 2006 și aparține familiei olfactive orientale - florale. Cu siguranță, vă va decora fiecare dintre nopțile voastre, făcându-vă singurul. Notele sale de varf sunt fructate si sunt compuse din litchi, mandarina, piersica si bergamota. Acestea dau loc unei inimi nobile de crin, prune, iasomie, crin de vale și, în cele din urmă, un fundal rafinat de chihlimbar, mosc, vanilie și vetiver închid cercul olfactiv într-un mod glorios. Este un parfum extrem de persistent, cu un silaj mediu spre greu.Black Opium de Yves Saint LaurentAcest parfum ireverent și delicios din familia olfactivă vanilie-orientală, a fost lansat pe piață în 2014. Nu exagerăm când spunem că te va lăsa total fără cuvinte (și în bine), la fel ca oricine se apropie de tine. Este alcătuit din note de vârf vibrante care combină caracterul senzual al piperului roz cu subtilitatea florii de portocal. Apoi, o inimă aromată de cafea, iasomie, migdale amare și lemn dulce, cedează subtil un fond de vanilie, paciuli, cedru și lemn de cașmir. Ca suma totală a ingredientelor sale, rezultatul total obținut este un parfum relaxat , dar în același timp intens și captivant.Coco Noir de ChanelUnic și senzual, acestea sunt cele mai bune adjective pentru a defini acest parfum delicios care a fost lansat pe piață în 2012 și aparține familiei olfactive mosc - floral - lemnos. Notele de varf sunt usoare si citrice , compuse din grapefruit, bergamota si portocala. La notele de mijloc, descoperim că aici beneficiile piersicii sunt combinate cu flori delicioase precum iasomie, trandafir, narcis și mușcat. Apoi, cu un fundal intens și enigmatic, parfumul culminează, printre beneficiile de paciuli, lemn de santal, vanilie, mosc alb, tămâie, benzoin și cuișoare. De asemenea, este un parfum persistent, fiind versatil, putând fi purtat atât seara, de la ocazii speciale la întâlniri romantice.212 VIP de Carolina HerreraAcest parfum minunat, ambalat într-un flacon auriu care-ți ia ochii, a fost lansat în 2010 și face parte din familia olfactivă vanilie-orientală. Inima sa are puține elemente, cu toate acestea, conferă o senzație rotundă care te va învălui în acele nopți vibrante. Notele sale de varf sunt compuse din fructul pasiunii sau fructul pasiunii si o inima de Gardenia si mosc ofera seductie si catifelare. În cele din urmă, un fundal de boabe de tonka și vanilie termină conferind parfumului maiestate Amani Code de Giorgio ArmaniO aromă dulce, subtilă și, în același timp, impunătoare, prezentată în familia olfactivă floral și lansată în 2006. Acordul se caracterizează prin combinația de elemente citrice cu flori albe și dulciuri delicioase, vanilie și miere. Notele sale de vârf vă fac să simțiți toată puterea portocalei italiene și amare, împreună cu iasomia parfumată. Apoi, în inima sa, rămâne nota de iasomie, dar în acest caz este condimentată cu ghimbir parfumat și floare de portocal. În cele din urmă, fundalul său dulce de miere și vanilie îi conferă un anumit corp datorită lemnului de santal, dar nu îl face neapărat robust.Le Classique Essence de Parfum de Jean Paul GaultierDulce , puternic, jucăuș și la înălțimea numelui său, adică cu un aer clasic foarte parizian , acest parfum delicios este prezentat în 2016 sub familia olfactivă oriental - floral. Notele sale de varf sunt proaspete si sunt compuse din ghimbir, portocala mandarina si aldehide delicioase. Inima, la rândul său, este subtilă, compusă în principal din flori albe, cum ar fi floarea de portocal și iasomia sambac. În cele din urmă, un fundal dulce și senzual de vanilie și frișcă, capătă mai mult corp cu note lemnoase, benzoin și lemn de cașmir.My Burberry Black de la BurberrySimplu, dar în același timp intens și captivant, acest parfum a fost lansat în 2016 și face parte din familia olfactivă oriental-florală. Are o notă de vârf de iasomie, care își face drumul către o inimă de trandafir și piersică. Cu toate acestea, fundalul său este cel care prinde mai multă importanță, datorită beneficiilor de paciuli și a afrodisiacului de chihlimbar, obținând astfel un parfum intens în întregime.