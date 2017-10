7.500 de euro pentru fermele cu putere economică scăzută

În prezent, Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Constanța demarează programul de subvenționare a agriculturii pentru fermele de semi-subzistență, a declarat directorul executiv Iancu Șapera. Fermele de semi-subzistență sunt agenți comerciali ce au o putere economică scăzută și au nevoie de sprijin pentru a-și dezvolta afacerea. „Vor fi eligibile fermele ce ating cel puțin două până la opt UDE (unități de dezvoltare economică). Fiecare produs agricol are un anumit coeficient, calculat în UDE. Spre exemplu, un hectar de grâu are 0,27 UDE; o vacă de lapte, 0,059 UDE, iar o oaie are 0,023 UDE. Dacă însumat, ferma respectivă atinge nivelul de 2 UDE, aceasta poate beneficia de sprijinul acordat pentru agricultură de Uniunea Europeană”, a declarat Iancu Șapera. El a mai precizat că va exista o campanie de informare în Dobrogea, pentru ca numai cei eligibili să ceară sprijinul dat de UE. Acordarea subvenției se va face pe bază de proiect, cu un plan de afaceri de 10 – 15 pagini, ce trebuie să argumenteze dezvoltarea fermei de semi-subzistență. Planul este standard, structurat pe 4 – 5 capitole, iar fermierul va putea să apeleze la un consultant specialist care va fi plătit pentru serviciile prestate dintr-un fond special. Practic, doritorul nu va avea de plătit nimic la realizarea proiectului. Firma de consultanță ce va ajuta agricultorii, va fi aleasă în urma unei licitații deschise. Dacă proiectul va fi acceptat, ferma va putea primi 1.500 euro pe an, în 3 ani consecutivi pentru dezvoltare, iar administrarea banilor va fi monitorizată de direcția agricolă județeană. „Cu suma de 4.500 de euro, agricultorii vor avea voie să cumpere orice face trimitere la exploatația agricolă. Sigur, vor exista și fermieri ce vor folosi banii pentru lucruri independente de agricultură, aceștia nu vor avea obligația de rambursare a sumei, însă nu vor putea beneficia de sprijinul de 3.000 de euro”, a precizat Iancu Șapera. După cei 3 ani, dacă afacerea va crește cu cel puțin 20% față de faza inițială, fermierii vor mai beneficia de 1.500 de euro pe an, pentru încă 2 ani consecutivi. Fondurile sunt 100% europene și fac parte din cei opt miliarde de euro alocate fondurilor pentru dezvoltare rurală. La 1 noiembrie 2008, va începe depunerea proiectelor la sediul direcției agricole din Constanța, iar cei eligibili își vor primi suma la sfârșitul fiecărui an calendaristic.