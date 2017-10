670 de accidente maritime şi 82 de navigatori decedaţi în apele UE

În anul 2008

670 de accidente maritime și 82 de navigatori decedați în apele UE

Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă (EMSA) a dat publicității raportul pe 2008 privind accidentele maritime. Potrivit acestuia, anul trecut, un număr de 754 de nave au fost implicate în 670 de accidente (scufundări, coliziuni, eșuări, incendii, explozii ori alte accidente semnificative) în și în jurul apelor Uniunii Europene. În anul anterior, fuseseră consemnate 715 acci-dente în care au fost implicate 762 de nave, în timp ce în 2006 au avut loc 505 accidente, cu 535 de nave implicate. Raportul arată că numărul navigatorilor care și-au pierdut viața în aceste accidente a evoluat astfel: 2006 - 76 cazuri, 2007 – 82 cazuri, 2008 – 82 cazuri. Anul trecut, costurile accidentelor au fost mult mai mari decât în urmă cu 3 - 5 ani. Estimările arată că a avut loc o dublare a lor în ultimii ani. Statisticile indică o descreștere substanțială a numărului cazurilor de poluare accidentală. Raportul consemnează faptul că poluările deliberate se mențin la nivel ridicat. Concluzia EMSA este că shipping-ul are obligația să investească în siguranța navigației, chiar și în timpul crizei economice. Vremea, condițiile geografice și alți factori obiectivi joacă un rol important în producerea accidentelor, susțin autorii documentului. Pe de altă parte, creșterea economică din anii 2007 - 2008 a contribuit la majorarea numărului de accidente grave petrecute în vecinătatea apelor comunitare. De altfel, atunci când economia a intrat în recesiune, în ultimul trimestru al anului 2008, accidentele maritime s-au împuținat. Raportul constată că multe accidente s-au petrecut în apele din nordul Europei în timpul iernii, când vremea s-a înrăutățit, echipajele fiind nevoite să navigheze în condiții foarte proaste. Lunile cu cele mai multe decese au fost: ianuarie (18), septembrie (12) și decembrie (18). Aproape 37% din cele 82 decese au avut loc pe nave de pescuit, iar 25% pe cargouri. În raport se amintește cazul cargoului de 5.000 tdw Tolstoy. După cum a consemnat ziarul „Cuget Liber”, nava sub pavilion nord -coreean s-a scufundat în largul Mării Negre, pe data de 27 septembrie 2008, în jurul orei 4, la 10 - 15 mile de coasta de nord a Bulgariei. Odată cu nava au pierit și cei 13 membri ai echipajului: 12 ucraineni și un rus. Tragedia s-a petrecut în timpul furtunii ce s-a abătut asupra zonei Mării Negre și a ridicat valurile la 8 - 10 metri în larg. Tolstoy era o navă fluvio - maritimă, cu vechimea de 37 de ani, care a fost atenționată pentru numeroasele probleme tehnice pe care le avea. Faptul că era înmatriculată sub pavilion nord-coreean era o confirmare a stării sale tehnice deplorabile. Acest pavilion este un loc refugiu pentru navele vechi, cu grave probleme tehnice, pe care statele civilizate refuză să le mai înscrie în registrele lor navale. În schimbul unei taxe, Coreea de Nord acordă coșciugelor plutitoare dreptul de folosință a pavilionul său. Respec-tivul pavilion se află pe lista neagră a shipping-ului internațional, serviciile de Port State Control din întreaga lume fiind atenționate să inspecteze cu atenție navele care îl arborează. În raportul EMSA, în mod eronat se menționează că evenimentul s-ar fi petrecut în apele României. Sindicatul Liber al Navigatorilor a contabilizat un număr de 38 de cazuri de accidente și îmbolnăviri, petrecute în anul 2008, în care au fost implicați marinarii români. Dintre acestea, 18 au fost accidente, 4 soldându-se cu decesul victimelor. „Numărul real al cazurilor de îmbolnăviri, accidente și decese este mult mai mare în realitate. Evidența lor este lacunară pentru că unele firme de crewing nu ni le fac cunoscute, iar pe de altă parte, există un număr mare de persoane care sunt recrutate de armatorii străini direct de pe piața liberă, fără intermedierea agențiilor de crewing” – a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, preșe-dintele Sindicatului Liber al Navigatorilor. În primele cinci luni ale acestui an, SLN a înregistrat 15 cazuri de accidente și îmbolnăviri, plus teri decese.