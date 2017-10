6.000 de navigatori români întâmpină Crăciunul şi Anul Nou pe mare

6.000 de navigatori români întâmpină Crăciunul și Anul Nou pe mare

Însoțit de omul de zăpadă și un ren, Moș Crăciun a poposit sâmbătă, 21 decembrie 2013, la Seamen’s Club (Clubul Marinarilor). La serbarea Pomului de Crăciun, organizată de Sindicatul Liber al Navigatorilor, au răsunat colindele, iar Moșul a împărțit daruri. În acest an, circa 725 de copii ai „lupilor de mare” au primit cadouri din partea Moșului, a anunțat comitetul executiv al SLN.Adresându-se ziariștilor prezenți la eveniment, Adrian Mihălcioiu, liderul sindicatului, a făcut o scurtă radiografie a ceea ce a însemnat anul 2013 pentru navigatorii români și SLN.Conform estimărilor sindicatului, România are 11.936 navigatori activi, din care: 8.472 ofițeri (cu 200 mai mulți decât în 2012) și 3.464 nebrevetați (cu 81 mai puțini față de anul precedent). La aceștia se adaugă: circa 3.000 de ofițeri și 1.100 de nebrevetați care reușesc să se îmbarce cel mult o dată la 2 ani; circa 10.000 de auxiliari de pe navele ro-ro și de pasageri; aproximativ 6.000 de navigatori care nu își reînnoiesc brevetele și certificatele o dată la cinci ani. În total, ANR are 32.711 de brevete si certificate eliberate.Pe mare, de Crăciun și Anul Nou, vor fi aproximativ 6.000 de navigatori și 4.000 de auxiliari români.Un număr de 4.750 de marinari sunt membri SLN, cu 415 persoane, respectiv 4%, în plus față de anul 2012.„Am reușit să avem un grad de sindicalizare mai mare în rândul navigatorilor, asigurându-le servicii mai bune, apărându-le drepturile, negociind contracte colective de muncă cu mai mulți armatori dornici să folosească echipaje românești sub contracte SLN/ITF” - a declarat Mihălcioiu.Navigatorii români au resimțit din plin efectele crizei prelungite din shipping-ul internațional. Liderul SLN a amintit faptul că, în 2013, șase nave, cu 43 de români la bord, au fost abandonate în diferite porturi ale lumii: „RM Pioneer”, în Malaesia; „D Whale”, în Emiratele Arabe; „Olympus”, în Egypt; „Aqua Hercules”, în Turcia: „Iron Monoger 3 “, în Emiratele Arabe; „Sofia”, în Algeria.Alte cinci nave, cu 56 de navigatori români, au fost afectate de intrarea proprietarilor în faliment. În cazul a patru nave, problemele românilor au fost rezolvate, echipajele fiind repatriate cu salariile plătite la zi. „La cea ce a cincia navă, chiar astăzi (21 decembrie 2013 - n.n.) s-au plătit salariile pe iulie - noiembrie. Navigatorii vor ajunge acasă probabil în ianuarie 2014, cu banii achitați la zi” - a anunțat Adrian Mihălcioiu.În 2013, nicio navă cu navigatori romani nu a mai fost capturată de pirați somalezi.În decurs de un an, SLN și Inspectoratul ITF România au recuperat salarii în sumă totală de 2.349.821 dolari, din care: 830.000 dolari pentru navigatorii români, iar diferența, pentru cei străini.Au solicitat ajutorul SLN: individual, un număr de 198 de navigatori; colectiv, 11 nave cu echipaje complete sau parțial românești. Au fost înregistrate 28 de cazuri de accidente și îmbolnăviri pe mare și trei cazuri de decese și dispariții.Ce le aduce Moș Crăciun navigatorilor români, pentru 2014? „În primul rând, le aduce salarii mai mari cu 3%, pe navele acoperite de contracte ITF - a declarat liderul SLN. S-a început implementarea ITF Mexico City Policy, ceea ce înseamnă că va fi asigurat același standard pentru toate sindicatele navigatorilor afiliate ITF, cu aceleași pachete de servicii pentru ei. Vor fi semnate parteneriate între sindicatele reprezentative din țările armatorilor și cele din care provin echipajele. Astfel, navigatorii vor fi mai bine reprezentați de sindicatele naționale, iar gradul de sindicalizare va crește. Vor fi organizate inspecții, la nave, în cadrul campaniilor ITF, regionale și globale. De asemenea, vor fi întărite relațiile dintre organizațiile navigatorilor și docherilor și va crește cooperarea organizațiilor reprezentative ale ITF din zonele maritime.”