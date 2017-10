540.000 de unităţi navale au tranzitat Canalul Dunăre - Marea Neagră

540.000 de unități navale au tranzitat Canalul Dunăre - Marea Neagră

La începuturile intrării în exploatare, Canalul Dunăre - Marea Neagră era tranzitat de 9.000 - 10.000 de unități navale pe an. În prezent, s-a ajuns la un număr mediu de 20.000 de unități navale pe an. În decursul celor 31 de ani de exploatare, circa 540.000 de unități navale l-au străbătut.Cantitatea cea mai mare de marfă transportată pe această cale de navigație - 15,3 milioane tone (corespunzătoare unei cantități de 31,965 milioane de tone capacitate) - a fost înregistrată în anul 2005.În schimb, în anul 2014 a fost atins nivelul record de 32,095 milioane de tone capacitate, cantitatea de marfă tranzitată fiind de 14,4 milioane de tone.Și 2015 va fi un an record, după cum se prefigurează din rezultatele obținute în primele luni. De la 1 ianuarie și până pe 26 mai au fost tranzitate 12,8 milioane de tone capacitate, cu 2,5 milioane peste nivelul atins în aceeași perioadă a anului trecut.