54.000 de fermieri au depus cereri de plată pentru subvenţia pe suprafaţă

De la începutul lunii martie 2010,

54.000 de fermieri au depus cereri de plată pentru subvenția pe suprafață

Pe 1 martie 2010, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a lansat campania de primire a cererilor de plată pentru schema de sprijin pe suprafață (SAPS). Persoanele eligibile pentru campania din acest an sunt cele care exploatează un teren agricol de cel puțin 0,3 hectare, respectiv 0,1 hectare în cazul viilor și livezilor. Campania se încheie pe 17 mai 2010. Până în prezent, la nivel național, au fost depuse 54.000 de cereri de plată, pentru o suprafață de 242.000 hectare, din care peste 11.800 de fer-mieri au completat declarația în format electronic, utilizând aplicația „IPA Online”. Aplicația „IPA Online” a fost dezvoltată în cadrul unui proiect de colaborare cu experți germani și a fost lansată în acest an. Totuși, modalitatea de completare electronică nu înseamnă o economie de timp pentru fermier! El va fi nevoit să de-pună și o cerere de plată la centrul județean APIA. Potrivit reprezentanților instituției, rolul aplicației este de a grăbi procesarea cererilor, prin evitarea erorilor înainte de finalizarea cererii. La nivel local, până la 11 martie, 752 fermieri au depus cererea de plată, pentru o suprafață totală de 10.182 hectare. „149 de fermieri cu o suprafață de 2.068 de hectare au depus și declarația în format electronic. Nu au fost înregistrate probleme. Estimăm că în acest an, 10 - 15% din producătorii agricoli care vor cere subvenția pe suprafață vor utiliza aplicația IPA Online”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Stere Pufleni, directorul coordonator al APIA Constanța. Reprezentanții de la București sunt mult mai optimiști și consideră că aproape 200.000 de fermieri, care dețin în exploatare mai mult de 50% din suprafață, vor folosi „IPA Online”, în 2010, la nivel național. În cadrul campaniei SAPS de anul trecut, peste 496.000 de fermieri au beneficiat de subvenție, din care 9.500 au fost constănțeni. În 2010, România beneficiază de 729,8 milioane de euro de la Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru plata pe suprafață, ceea ce reprezintă aproximativ 81 de euro pe hectar. Suma ar putea fi suplimentată în perioada următoare, potrivit ministrului Agriculturii, Mihail Dumitru, care a declarat că vor fi alocate 638 milioane de euro pentru subvențiile din sectorul vegetal și zootehnic. În ceea ce privește restul subvenției pe suprafață din 2009, directorul APIA Constanța a dat asigurări fermierilor că își vor primi banii cuveniți până la 30 iunie 2010. O parte din agricultorii locali s-au declarat sceptici că vor mai vedea diferența de 30% din sprijinul pe suprafață de anul trecut. „Am demarat activitatea la nivel local, practic suntem în plin proces de autorizare a plăților finale. Sperăm să dăm restul de bani fermierilor mult mai devreme de 30 iunie, data limită pentru plata ajutoarelor financiare europene din anul precedent”, a mai spus Stere Pufleni. Beneficiarii SAPS 2009 au primit în toamnă un avans de 70% din plățile pe suprafață, în limita a 209,9 lei pe hectar, pentru finanțarea campaniei agricole 2009 - 2010. Valoarea totală a subvenției pe anul trecut este de 115,67 euro pe hectar.