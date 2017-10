500 de hectare se împăduresc, anul acesta, la Constanţa

500 de hectare se împăduresc, anul acesta, la Constanța

Direcția Silvică Constanța are pla-nuri mari pentru acest an. Directorul instituției, ing. Ion Bogdan, a precizat că la nivelul județului se vor face împăduriri pe o suprafață de 500 de hectare. Și cum anul acesta am avut parte de o vreme destul de bună, campania de împădurire a debutat mai devreme, așadar pe 120 de hec-tare lucrările au fost deja finalizate.„Pentru tot anul noi ne-am propus 500 de hectare, în principal împăduriri pe suprafețe goale, în zona de luncă a Dunării, în special, de la Ostrov până la Hârșova și în zona de deal, Bănea-sa, Cernavodă, Murfatlar. Este vorba despre terenuri forestiere, pe care Direcția Silvică Constanța le are în administrare. Până acum avem 150 de hectare împădurite., a precizat ing. Ion Bogdan.În plus, tot în primăvara aceasta Direcția Silvică Constanța intențio-nează să înființeze, pe terenurile Hergheliei Mangalia, perdele forestiere pe o suprafață de 25 de hectare.