50.000 de români au cumpărat deja pachete de vacanţă pentru litoral!

50.000 de români au cumpărat deja pachete de vacanță pentru litoral!

Litoralul românesc este și în 2013 destinația vedetă a înscrierilor timpurii! Până pe 25 martie, peste 50.000 de persoane au cumpărat pachete de vacanță pentru litoral, ceea ce marchează o creștere de 20% în raport cu aceeași perioadă a anului trecut, au precizat reprezentanții ANAT. Valoarea medie a pachetului se cifrează la 580 lei de persoană.Cele mai căutate stațiuni pentru care au optat turiștii români în cadrul acestui program sunt: Mamaia - Năvodari, Eforie Nord, Neptun, Saturn, Jupiter, urmate de Mangalia, Venus, Olimp, Costi-nești și Cap Aurora.„Faptul că în 2013 înregistrăm o creștere de până la 20% față de anul anterior arată că evoluția pozitivă constatată de noi la sfârșitul sezonului trecut se men-ține! În mod evident, discounturile atractive și serviciile ofertate au reprezentat motivații importante pentru publicul român, achizițio-narea în acest sistem a vacanțelor fiind o abordare sănătoasă și echi-librată. Considerăm că ANAT are un rol semnificativ în această creștere, întrucât a comunicat constant avantajele programului și vom continua să facem acest lucru și de aici înainte, spre beneficiul turiștilor noștri”, a declarat Lucia Morariu, pre-ședinte ANAT.Înscrieri prelungiteChiar dacă, în principiu, perioada „Înscrierilor timpurii” se încheie la data de 31 martie, un număr important de locații de pe litoral au prelungit reducerile aferente programului, întrucât cererea de pachete prin acest program este foarte mare, au subliniat repre-zentanții ANAT.„Anul 2013 se arată a fi din nou un an al revenirii turismului românesc, un an în care litoralul românesc va fi din nou vedeta sezonului de vară. Constatând succesul înregistrat de programul «Înscrieri timpurii» și interesul din ce în ce mai mare al turiștilor români pentru vacanțele cu reducere achitată din timp, ANAT împreună cu FPTR și hotelierii înscriși în program au decis să vină în sprijinul turiștilor români și să prelungească reducerile acordate în cadrul programului, la un nivel de până la 20%, pentru plata vacanțelor până la sfârșitul lunii aprilie”, a mai precizat Lucia Morariu. Așadar, cine vrea o vacanță pe litoral ceva mai ieftină ar fi bine ca în următoarea lună să o achiziționeze!