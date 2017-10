5.000 de firme constănţene îşi vor da duhul

Patronatul IMM-urilor estimează că, în 2011

5.000 de firme constănțene își vor da duhul

Ştire online publicată Vineri, 18 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Anul acesta se pare că este departe de fi unul cu mult mai bun decât 2010, pentru afaceriștii constănțeni. „Chiar dacă informațiile sunt destul de optimiste pentru anul 2011 și se spune că vom vedea luminița de la capătul tunelului, nu este așa. Nu vom avea aceeași depreciere, așa cum a fost în 2009 și 2010, dar va continua degradarea mediului de afaceri pe plan local și național“, este de părere președintele Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii Constanța (PIMM), Iulian Gropoșilă. Astfel, se estimează că alte aproxi-mativ 5.000 de firme constănțene vor da faliment, își vor întrerupe voluntar activitatea sau vor intra în procedură de insolvență, după un alt an 2010, în care aproape 6.000 s-au aflat în aceeași situație, și un 2009 când cifra celor care au pus lacătul pe ușă a sărit de 7.000. „Mediul de afaceri se depreciază în continuare, din păcate. Acesta este al treilea an în care IMM-urile sucombează pe capete. Noi din 2008 am tras un semnal de alarmă și am avut nenumărate întâlniri cu reprezentanți ai Guvernului României, însă în zadar”, a precizat președintele PIMM Constanța. Încă de atunci, reprezentanții patronatului au sugerat două abordări din punct de vedere fiscal, soluții care să atenueze efectele crizei resimțită din plin în ultimii ani, și anume scăderea fiscalității pe forța de muncă, ce ar fi dus la păstrarea locurilor de muncă și încurajarea consumului, prin scăderea impozitelor pe venituri. Propunerile nu au fost luate în considerare, ci din contră, așa că, în 2010, față de 2009, s-a constatat o scădere bruscă a mediului de afaceri cu cel puțin 30%. În consecință, mii de constănțeni au rămas fără un loc de muncă. Se poate însă și mai rău de atât. Este probabil ca închiderea atâtor mii de firme să determine, pe viitor, și o serie de scumpiri. „Efectele nu le vedem acum, le vom vedea de acum înainte. Se va deprecia mediul concurențial și acest lucru va avea efecte la nivelul creșterii prețurilor, la produse și servicii”, este de părere Iulian Gropoșilă. Mai puțin au avut de suferit în ultimii doi ani, la Constanța, operatorii din turism, cei care activează în domenii precum servicii sau comerț, dar și cei din zona portuară, a preci-zat președintele PIMM Constanța. Chiar dacă s-au înregistrat și destui nou-veniți în mediul de afaceri constănțean, în ultimii doi ani, majoritatea acestora nu se pot însă lăuda cu business-uri mari. Anca CHICU