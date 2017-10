40 de fermieri din Constanţa protestează în Capitală

40 de fermieri din Constanța protestează în Capitală

40 de fermieri constănțeni își strigă astăzi nemulțumirile în Piața Victoriei din Capitală, acolo unde are loc mitingul „SOS Salvați Agricultura României!”, organizat de Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), împreună cu Federația Crescătorilor de Bovine din România (FCBR) și Holstein.ro. La protestul care este programat să aibă loc între orele 11.00 și 15.00 sunt așteptate în jur de 10.000 de persoane.Cea mai mare supărare a agricultorilor și crescătorilor de animale constănțeni este ajutorul mic primit de la stat pentru 2012.Reprezentanții LAPAR au solicitat, la întâlnirile din această toamnă cu ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, dar și cu alți reprezentanți ai ministerului, un sprijin financiar pe suprafață de 220 de euro pe hectar. De la 180 de euro promiși, plus milionul de lei pentru calamități, agricultorii primesc, până la urmă, numai 127 de euro.Și crescătorii de animale sunt supărați. Chiar dacă promisiuni au fost multe și frumoase, primesc subvenții mult mai mici decât s-ar fi așteptat.Dar iată care este, mai exact, pe scurt, lista revendicărilor: subvenție de 220 euro/ha, subvenție la bovine de 628 lei/cap, subvenție la ovine de 50 lei/cap, modificări la Codul Fiscal privind impozitul pe arendă și considerarea arendei ca element de cheltuială.Fermierii constănțeni vor și rezolvarea rapidă a problemei irigațiilor. Din cauza faptului că majoritatea sunt acum exclusiv la mâna vremii, pierderile sunt uneori extrem de mari. Ceea ce s-a întâmplat în anul agricol 2011 - 2012 se poate repeta oricând. „Ploile de zilele trecute, 32 de litri pe metrul pătrat, media pe județ, au făcut să răsară cât de cât culturile, dar dacă nu mai vin ploi, o să se repete situația din acest an. Sunt zeci de societăți care au dat faliment pentru că au avut o recoltă extrem de slabă”, a precizat președintele Asociației Producătorilor Agricoli Privați de Cereale și Plante Oleaginoase Constanța, Gheorghe Lămureanu.