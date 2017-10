40 de ani de la livrarea primei nave de mare tonaj construite în România

r O radiografie a Șantierului Naval Constanța, în anul 2015La prima oră a dimineții am primit un apel telefonic de la Dede Perodin, președintele Sindicatului Liber al Navaliștilor din Șantierul Naval Constanța. Mă ia din scurt: „Nea Ioane, ia spune, îți aduci aminte ce eveniment major a avut loc în industria navală românească în urmă cu 40 de ani? Ar trebui să le reamintești cititorilor ziarului „Cuget Liber” că, în anul 1975, SNC a livrat mineralierul de 55.000 tdw „Tomis”, prima navă de mare tonaj construită în țara noastră.”Cum să uit așa ceva: anul 1975 a fost un moment de cotitură în industria noastră navală. Constructorii de nave români au demonstrat că nu sunt cu nimic mai prejos decât cei din Japonia și Europa Occidentală, care dominau piața construcțiilor de mare tonaj la acea vreme. Realizarea SNC-ului din anul 1975 și-a pus amprenta asupra evoluției tuturor șantierelor navale autohtone, până în zilele noastre. Tot în vara acelui an, mi-am făcut debutul ca sociolog, în șantierul naval.„Domnule, din când în când este bine să ne amintim de unde am plecat, dar mai important este să vedem unde am ajuns și încotro ne îndreptăm - mă readuce liderul sindical în prezent. Nea Ioane, la această oră, Șantierul Naval Constanța este o companie sănătoasă din punct de vedere financiar, profitabilă și care are asigurate comenzi pe următorii doi - trei ani. În condițiile turbulențelor de pe piața internațională a shipping-ului, a prețurilor descurajant de mici la construcțiile noi și a concurenței dure, am fost nevoiți să ne redimensionăm activitatea, să reorientăm producția, punând un accent mai mare pe creșterea volumului lucrărilor de reparații navale. În acest sector, avem volumul de comenzi asigurat pentru semestrul II 2015 și semestrul I 2016. Este în curs contractarea lucrărilor pentru cel de-al doilea semestru din anul viitor. Avem un volum important de lucrări și în sectorul construcțiilor noi, dar despre noutățile din acest domeniu vom vorbi cu altă ocazie “ - a promis liderul de sindicat.Într-adevăr, SNC face parte din grupul șantierelor navale românești cu rezultate financiare pozitive. În anul 2014, a realizat un profit brut de 8.846.104 lei.„Lucrul cel mai important pentru lucrători și pentru sindicat este că avem asigurată stabilitatea locurilor de muncă pentru anii ce vin. În prezent, SNC asigură 2.500 de locuri de muncă pentru propriii angajați și pentru cei ai subcontractorilor. Pe fondul evoluției financiare și a comenzilor, au crescut și salariile. Anul acesta am negociat un nou contract colectiv de muncă pe trei ani. Pentru 2015, am obținut o creștere salarială de 12%. În 2016 va avea loc renegocierea contractelor individuale pentru 15% dintre salariați, iar în 2017 se va acorda o creștere generală de 4%. În plus, am obținut decontarea abonamentelor de transport pentru navetiști pentru sumele ce depășesc 150 de lei” - a afirmat Dede Perodin.Sindicatul este deosebit de activ, implicându-se în activitatea profesională și organizarea timpului liber al constructorilor de nave. În prezent, sub coordonarea lui, se desfășoară faza de masă a concursului de securitate și igienă a muncii. Finala, la nivel de unitate, este programată pe 15 octombrie 2015.Pe 21 septembrie va începe campionatul intern de fotbal, la care vor participa echipele lucrătorilor din șantier și ale subcontractorilor. Competiția se va încheia pe 11 octombrie 2015.Au fost înființate organizațiile sindicale ale femeilor și tinerilor, care au misiunea de a reprezenta mai bine interesele acestor categorii de navaliști. Pentru a veni în sprijinul membrilor ei, organizația de femei a realizat un contract cu un centru medical care va asigura consultații, costurile urmând să fie acoperite în procent de 50% de către sindicat.