350 de pasageri de pe „Spirit of Adventure“ s-au ascuns sub punte de frica piraţilor

350 de pasageri de pe „Spirit of Adventure“ s-au ascuns sub punte de frica piraților

Fenomenul pirateriei a luat proporții explozive. Măsurile adoptate de companiile de navigație, de organizațiile internaționale, de statele lumii nu reușesc să-l frâneze. Pirateria s-a transformat într-o industrie mai profitabilă decât traficul droguri, de arme sau de carne vie, o industrie în care numărul „întreprinzătorilor” sporește și care se extinde pe tot mai multe mări și oceane. În seara zilei de 12 ianuarie 2011, echipajul de pe „Spirit of Adventure”, sub pavilion Malta, a observat că nava de croazieră este urmărită de pirați. Vaporul plecase din Madagascar și se îndrepta spre Zanzibar. Avea 350 de turiști la bord și un echipaj de 180 de oameni. Pasagerii tocmai luau cina, când li s-a comandat să rămână sub punte, cu capetele plecate. Viteza navei a fost mărită în încercarea de a scăpa de urmăritori. Toate ușile au fost baricadate, după ce s-a constatat că pirații s-au apropiat la o distanță de două mile. Datorită măsurilor luate, nava a reușit să evite atacul, iar cina a fost reluată. Autoritățile navale au fost alertate. „Spirit of Adventure” ar fi trebuit să so-sească într-un port din Zanzibar pe 13 ianuarie 2011 dimineața. Baricadați în cabine Pe data de 11 ianuarie 2011, în zona de coastă a Nigeriei, pirații au abordat tancul petrolier de 39.999 tdw „Dominia”, sub pavilion italian. Timp de 14 ore, ei au terorizat echipajul și l-au jefuit. Apoi, au părăsit nava cu una dintre bărcile de salvare de la bord, luând și trei marinari ostateci. În intervalul 8 - 12 ianuarie 2011 au fost consemnate mai multe atacuri eșuate ale piraților somalezi. Printre navele urmărite se numără: „Bourbon Hestia” (3.230 tdw) și „Bourbon Hector “ (3.230 tdw), sub pavilion Franța, ambele specializate în servicii offshore; petrolierul de 164.746 tdw „Barbarosa”, sub pavilion libian; bulk –carrier-ul de 95.808 tdw „Hong Ocean”, sub pavilion Insulele Marshall. În schimb, „al Musa”, sub pavilion indian, o navă de capacitate mică, pentru transportul mărfurilor, a fost capturată de pirații somalezi. Cei 14 membri ai echipajului au fost luați ostateci. Pe 12 ianuarie, nava de mărfuri generale „Leopard”, sub pavilion danez (1.780 tdw), a fost abordată și ocupată de pirați. Echipajul s-a baricadat în cabine, împiedicând atacatorii să preia controlul vaporului, și a solicitat ajutorul forțelor de intervenție navală. La bord se află doi navigatori danezi și patru filipinezi.