33 de forme de sprijin şi 1,67 miliarde lei, pentru crescătorii de animale

33 de forme de sprijin și 1,67 miliarde lei, pentru crescătorii de animale

Conform programului Ministerului Agriculturii, pentru acest an, crescătorii de animale vor primi 33 de forme de sprijin și fonduri în valoare de 1,67 miliarde lei, dintre care 681 milioane de lei, ajutoare de stat și 989 milioane lei constând în plățile naționale directe. La acestea se adăugă și subvenționarea creditului pentru agricultură cu 30%. Astfel, crescătorii de bovine vor avea posibilitatea să acceseze 12 forme de sprijin, în valoare totală de 867,8 milioane de lei. Prima pe exploatație se va menține și în acest an la nivelul de 495 lei pe animal. Pentru controlul de performanță al bovinelor, statul va subvenționa fermierul cu până la 130 de lei pe animal. De asemenea, acesta va primi și ajutoare suplimentare pentru calitatea laptelui, dacă îndeplinește normele europene (0,3 lei pe kilogram) cât și pentru efectuarea analizei laptelui (1 leu pe analiză). Oierii vor primi până la șapte forme de sprijin, în valoare de 268,3 milioane lei. Prima pe cap de animal este anul acesta de 43 de lei. Controlul performanțelor, elaborarea sistemului informatic sau testarea resurselor genetice în funcție de rasă vor fi și ele subvenționate. Proprietarii fermelor de porci vor avea patru forme de sprijin și fonduri totale de 206,1 milioane de lei. În funcție de calitate, crescătorii de suine vor primi între 100 și 120 de lei pe animal sacrificat. Există și o subvenție pentru scroafe, în valoare de 150 de lei pe animal. Susținerea fermelor de creștere a păsărilor constă în acest an în patru forme de sprijin și 254,3 milioane lei. Carnea va fi subvenționată cu 1,6 lei pe exemplar sacrificat, iar ouăle, cu 5 bani pe bucată. Și apicultorii vor beneficia de sprijin, în 2009. Producătorii de miere de calitate superioară vor primi subvenții de 20 lei pe fa-milie. Cei care achiziționează me-dicamente, mătci, roiuri și stupi de albine vor beneficia de ajutor de la ministerul de resort în valoare totală de 13,3 milioane lei. În plus, proprietarii de herghelii au posibilitatea să acceseze fonduri pentru susținerea cheltuielilor de întreținere, de 7 milioane de lei.