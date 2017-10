În județul Constanța,

303 ateliere auto se calcă pe picioare

r În județul nostru sunt autorizate, la această dată, 303 ateliere auto. Cele mai multe sunt concentrate în municipiul Constanța, pe arte-rele centrale, dar și pe cele periferice. Numărul acestor unități este în continuă creștere și, în curând, nu va exista stradă în oraș fără un service auto. Scapă cine poateCum se vede piața din interior? „Este supraaglomerată la această oră, față de numărul autoturis-melor și asigurărilor existente - afirmă Valantin Daraban, patronul uneia dintre marile unități de prestări de servicii auto. Asigurări Casco nu mai au decât flotele auto, care mai sunt în leasing. Populația nu își mai permite să facă decât asigurări RCA. Între parcul auto scriptic, înmatriculat și cel efectiv aflat în circulație sunt tot mai mari diferențe. Mulți transportatori au tras o mare parte dintre mașini pe dreapta. La fel au făcut și agenții economici care au rămas fără activitate. Pe de altă parte, populația este tot mai săracă. Oamenii nu mai au bani pentru întreținerea mașinilor și trag de ele cât pot. Ce să mai vorbim de faptul că vânzările de autoturisme au scăzut.”Marile ateliere, cu dotări perfor-mante, care au reușit să câștige cote importante de piață în anii de boom economic, rezistă pe barica-de, dar cu foarte mari eforturi. Micile unități trag targa pe uscat și, dacă cei ce le dețin n-ar avea alte afaceri, alte surse de venituri, probabil că ar trage și obloanele. „Pentru a rezista pe piață trebuie să promovezi calitatea, rapiditatea reparațiilor și să cobori tot mai mult prețul. Eu am venit cu tot felul de carduri de fidelizare a clienților, am făcut contracte cu flote auto foarte mari. Discount-urile pe care le acord acestora ajung și la 30% dintr-o oră de manoperă care este destul de mică” - relatează interlocutorul.Reparații în bășcălie Din perspectiva clienților, creșterea concurenței este benefică. Cu cât sunt mai multe service-uri, cu atât tarifele reparațiilor sunt mai scăzute. Teoretic lucrurile așa ar trebui să fie. În practică, însă, în multe cazuri, prețul mic e dublat de servicii de mântuială. Sunt situații când calitatea proastă e livrată la tarif ridicat. Am exemplul unei colege de redacție care, cu asigurarea Casco în mână, a fost ținută patru luni cu mașina într-un service Skoda, din municipiul Constanța, pentru o reparație capitală. Finalizarea lucrării a tot fost amânată pe motiv că n-au venit piesele comandate de la fabrică. Până să sosească, reprezentanța s-a închis și colega a fost trimisă la altă unitate din județ cu vehiculul reparat pe jumătate. Mare bătaie de joc!La mâna asiguratorilorProblema generală a service-urilor auto este blocajul econo-mico-financiar, ne-au declarat mai mulți patroni de atelierele. Pentru a atrage clienții, prestatorii au acceptat plata la termen, la o lună, două și chiar mai multe de la finalizarea lucrărilor. Problema e că termenele de plată sunt tot mai frecvent încălcate. Cei mai mari datornici nu sunt proprietarii de autovehicule, ci asiguratorii. Debitele acestora, în dosarele de daune, sunt în creștere. Ateliere service execută, de bună credință, reparațiile autovehiculelor accidentate, cu speranța că într-o lună, două vor primi banii. Așteptările le sunt înșelate. Facturile neachitate de jumătate de an și chiar mai mult se adună amenințător. Asiguratorii neserioși își maximizează profiturile pe seama atelie-relor auto. Știu că acestea nu au ce să le facă, pentru că nu există un contract între asigurator și service. Acesta din urmă nu poate decât să dea în judecată clientul (proprietarul mașinii reparate). Dacă are asigurare Casco, proprietarul trebuie să dea în judecată, la rândul său, societatea de asigurări. În cazul RCA, trebuie să-l dea în judecată pe cel ce l-a accidentat, care la rândul să trebuie să se judece cu asiguratorul. Mecanismul e complicat, greoi, lucru de care profită asiguratorii neserioși. Ei știu foarte bine că cei mai mulți dintre clienți nu își permit luxul de a apela la justiție și se vor lăsa păgubași.