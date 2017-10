30% din suprafaţa agricolă din România a rămas necultivată

În 2009,

30% din suprafața agricolă din România a rămas necultivată

Suprafețele agricole care nu sunt cultivate cresc de la un an la altul, din cauza inexistenței unei politici agricole coerente care să-i susțină pe fermieri. Lipsa banilor și fenomenele meteorologice extreme i-au adus în pragul disperării pe agricultori, care își părăsesc terenurile arabile. „Suprafețele agricole din România sunt foarte mari. Dacă s-ar cultiva toate, producția agricolă ar susține 80 de milioane de locuitori. Din păcate, în prezent, importăm 70% din necesarul de produse agroalimentare”, a declarat ministrul agriculturii, Ilie Sârbu. Cum am ajuns în această situație? „Avem suprafețe importante necultivate în România. Nu am date exacte, dar estimez cam 2 - 4 milioane de hectare care nu au fost introduse în circuitul agricol, în acest an”, a explicat Ilie Sârbu. Dacă luăm în calcul suprafața arabilă, la nivelul țării, de aproximativ 10 milioane de hectare, cam 30% din total nu mai sunt folosite de agricultori. La nivelul județului Constanța, situația este mai bună, conform președintelui Asociației Producătorilor Agricoli Privați de Cereale și Plante Oleaginoase. „Cam 15% din suprafața agricolă din județ a rămas necultivată, în 2009, adică aproximativ 70.000 de hectare. Oamenii, din cauza lipsei apei și a secetei, au abandonat culturile și preferă să continue doar dacă se asociază cu alți fermieri”, a precizat Gheorghe Lămureanu. Pierderile din agricultură reprezintă principala cauză a creșterii suprafețelor agricole nefolosite. Purtătorul de cuvânt al Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR) Constanța, Stere Economu, consideră disputele în instanță asupra terenurilor și problema revendicărilor cauzele pentru care fermierii nu pot cultiva și restul de 15% din suprafața arabilă totală. „Este normal să te gândești să nu mai investești când cheltuiești 1.500 de lei la hectar la o cultură de cereale și recuperezi doar 1.000 de lei pe hectar. Producția va fi la jumătate, în acest an. Și mai grav este că prețurile la grâu sau orz continuă să scadă. Prețul la o tonă de orz este în acest moment de 90 de euro, iar o tonă de grâu o cumperi cu doar 100 de euro. Statul trebuie să intervină urgent, pentru a rezolva situația”, a mai afirmat fermierul. Suprafața agricolă va fi în totalitate cultivată, doar dacă va exista o politică agrară pe termen lung. „Când se va da drumul la apă, când legislația îmbunătățirii funciare va fi simplificată sau când subvențiile vor fi acordate la timp, atunci fermierul va reveni și va investi în sector. Este ridicol să vezi că sunt 300.000 de hec-tare cu potențial de irigare, în județul Constanța, și doar 3.000 sunt irigate efectiv. Avem cea mai mare stație de pompare din estul Europei, de la Basarabi Pădure, pe care nu o vom folosi în acest an”, a concluzionat Gheorghe Lămureanu.