30 de restaurante de renume s-au întrecut în competiţia Arena Bucătarilor, organizată de Selgros

Mamaia

30 de restaurante de renume s-au întrecut în competiția Arena Bucătarilor, organizată de Selgros

Plaja din fața cazinoului din Mamaia a fost, vineri, cea mai animată zonă din stațiune, și asta deoarece bucătari din 30 de restaurante prestigioase din țară și-au arătat măiestria într-o competiție a celor mai buni: „Arena Bucătarilor“, organizată de compania Selgros Cash & Carry România.Această a patra ediție a concursului s-a bucurat de o vreme superbă, fapt ce explică și numărul mare de turiști care au ținut să vadă la treabă zecile de bucătari profesioniști. Ce-i drept, și mirosu-rile i-au atras, dar cu siguranță ce le-a făcut cu ochiul a fost proțapul care sfârâia încă de la primele ore ale dimineții. Pentru public, echipa Selgros a preparat, așa cum a știut mai bine, un vițel și un ber-becuț. Atmosfera a fost întreținută de Cătălin Dezbrăcatu’, pus pe șotii, ca de obicei, așadar cele câteva ore bune în care s-a gătit de zor au trecut pe nesimțite.„Al patrulea eveniment Selgros - Arena Bucătarilor, o posibilitate de a aduna profesioniști în jurul unui scop nobil: gătitul. În bucătărie nu e deloc ușor, asta vor demonstra concurenții de astăzi (n.r.: vineri). Ce se întâmplă aici, ce se realizează aici nu este o întâmplare, ci un concurs între cei mai buni profesioniști din România. Nu este de neglijat că de aici au plecat componenți ai echipei naționale olimpice de bucătari, cofetari, și pentru concursurile regionale, internaționale. Un mod și o modalitate de a selecta profesioniști din rândul profesioniștilor“, a precizat Chef Cezar Munteanu, membru al juriului.Așadar, având în vedere că a fost un concurs, iată și câștigătorii Arenei Bucătarilor, ediția a IV-a, Mamaia 2012: Locul I - Restaurant To Chefs Oradea, Locul II - Pizzeria Bella Italia Brăila, Locul III - Kasho Lounge Brașov, Locul IV - Restaurant Nobori Cluj Napoca și Locul V - Hotel Iaki Constanța.Echipa care s-a clasat pe locul I a câștigat 10.000 de lei, cea de pe locul II, 7.000 de lei, iar locul trei a fost premiat cu 5.000 de lei. Locurile IV și V au primit câte 3.000 de lei, în forma unor vouchere de cumpărături Selgros.Premiul Special al Asociației Naționale a Bucătarilor și Cofe-tarilor din România - Cupa ANBCT - a fost câștigat de Restaurant Casa Don Timișoara, iar Premiul Special Selgros și Chef Cezar a fost adjudecat de Complex Bu-levard, Făgăraș, județul Brașov, adică un training cu Chef Cezar și un cuțit profesional.„Am ales de așa natură ingredientele încât să inspirăm plajă, Marea Neagră. Fiind mangaliot la bază, am spus să le dau creveți, cu toate că pe vremea mea se chemau garizi, am spus să le dăm doradă. Aș fi vrut să fie chefal de Marea Neagră, dar din păcate e pe cale de dispariție, ca și calcanul. Aviz amatorilor! Ingrediente destul de frumoase, zic eu, miel, fiindcă vorbim despre Dobrogea, telemea de oaie. Au posibilitatea să-și exprime unicitatea, să-i spunem, și chiar le-am recomandat, i-am rugat să țină cont de tot ceea ce înseamnă armonie în farfurie și nu în ultimul rând sănătate, că-i mai bună decât toate“, a precizat Chef Cezar Munteanu, la startul competiției.Iată și câștigătorii Arenei Bloggerilor: Locul I - Anca Feodor (1.500 lei), Locul II - Andreea Nițu (1.000 lei), Locul III - Irina Bucșa (600 lei), iar mențiuni au obținut (și câștigat câte 400 de lei) Monica Roșu și Cătălina Zaharescu.Juriul concursului a fost format din Chef Cezar Munteanu (Chef Rotisseurs du Bailliage de Rou-manie), maeștrii în arta culinară Ștefan Bercea (președintele juriului) și Ioan Florescu, maestrul cofetar Silvian Miron, Cristina Mazilu - publisher al revistei BBC GoodFood România și Tiberiu Fueriu - redactor șef al revistei Food&Bar Magazine.