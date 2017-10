30.000 de turişti petrec, de 1 Mai, în Mamaia!

30.000 de turiști petrec, de 1 Mai, în Mamaia!

În minivacanța de 1 Mai - Paște aproximativ 40.000 de turiști sunt așteptați, oficial, pe litoral! 30.000 dintre aceștia, spun reprezentanții patronatelor locale din turism, vor petrece pe început de sezon estival în Mamaia, iar restul în Eforie și în celelalte stațiuni din sudul litoralului. Mamaia este și de această dată în topul preferințelor, mulți alegând stațiunea pentru cluburile de noapte și agitația de aici. Din păcate, sau din fericire pentru cei care vor să stea departe de această nebunie, în stațiunile din sudul litoralului, chiar dacă sezonul se deschide și acolo pe 1 Mai, startul propriu-zis va fi abia la începutul lunii iunie, așadar liniștea caracteristică nu va fi prea tare tulburată.Pentru toți acești turiști, dar și pentru constănțeni s-au pregătit o sumedenie de evenimente. Totul începe pe 1 Mai, cu o paradă a litoralului cu mașini de epocă, raliu și off - road, motociclete, dar și un autobuz supraetajat, numit și „carul Facebook”, care pornește din Mangalia, parcurge toate stațiunile din sud și se oprește în nordul stațiunii Mamaia. Ca noutate, în piațeta cazinoului din Mamaia va avea loc și un flash mob. Bineînțeles, și cluburile au pregătit seri speciale, cu invitați pe măsură, căci nu-i așa, polul distracției se mută de 1 Mai, ca în fiecare an, pe litoral!Hotelierii și patronii de restaurante, baruri, trebuie să știe însă că nu au voie să ridice niciun fel de construcție pe nisip pentru această minivacanță deoarece contractele de concesiune pentru plaje nu au fost semnate, iar PUZ-ul nu este votat. Au primit totuși permisiune să monteze corturi, să scoată și șezlongurile, așadar turiștii nu vor avea de suferit.Sudul litoralului promite multStațiunile din sudul litoralului vor arăta mult mai bine anul acesta. Au fost igienizate, iar problema câinilor fără stăpân și-a găsit rezolvare. „Vrem ca pe cele șase stațiuni pe care le administrează Mangalia să le reașezăm pe harta turistică printr-o serie de evenimente importante”, promite primarul Cristian Radu, care îi invită pe localnici și pe românii care vor să vină la mare de Paște în Portul Turistic, acolo de unde pot lua lumină venită direct de la Ierusalim.Mai mult, din sudul litoralului dispar din acest an și tarabele cu tot felul de mărunțișuri de care se împiedicau turiștii. În fiecare stațiune va fi însă o zonă special amenajată pentru aceste mici afaceri.