26 lei pe metru pătrat, pe an - chiria medie în porturile Constanţa, Midia şi Mangalia

26 lei pe metru pătrat, pe an - chiria medie în porturile Constanța, Midia și Mangalia

r Actualele contractele de închiriere încetează începând din 2021Domeniul public al porturilor Constanța, Midia și Mangalia are o suprafață totală de 4.902,16 hectare. 32,12% din acesta (respectiv 1.574,47 ha) reprezintă uscatul. Arii întinse de teren așteaptă să fie recuperate din mare în zona insulei artificiale și a molurilor 3 și 4 din portul Constanța. Cele trei porturi au împreună 158 de dane, din care 153 sunt operaționale, și cheuri cu lungimea de 32,594 km.Proprietarul domeniului public portuar este statul, reprezentat de Ministerul Transporturilor. În 2003, el l-a concesionat Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, fără licitație, pe o perioadă de 49 de ani, în schimbul unei redevențe anuale de 3,5 milioane lei. Alte câteva suprafețe de la Constanța Sud sunt concesionate firmei Sargeant Marine Romania și câtorva investitori din fosta zonă liberă.La sfârșitul anului 2013, în cele trei porturi erau autorizați să lucreze 791 de agenți economici, din care 47 operatori portuari, gradul de ocupare al domeniului public portuar apropiindu-se de 60%.Cu excepția celor câțiva agenți economici care au contracte de concesiune direct cu Ministerul Transporturilor și a companiei Schenker Romtrans, care are un contract de asociere în participațiune cu CNAPMC, ceilalți agenți economici care ocupă domeniul public portuar au contracte de închiriere cu administrația portuară. Cele mai multe dintre ele au fost semnate în 2003, pentru o perioadă de 18 ani.Potrivit directorului comercial al CNAPMC, George Vișan, chiriile plătite de agenții economici variază între 0,00022 dolari și 4,13 lei pe metru pătrat pe lună, chiria medie fiind de 26 lei pe metru pătrat, pe an. În 2009, chiria medie a fost de 17,95 lei pe metru pătrat, pe an, iar de atunci a crescut fiind indexată în raport cu rata inflației.Chiriile diferă în funcție de caracteristicile bunurilor închiriate (teren, platforme, magazii, spații administrative). Unele au fost stabilite prin negociere directă cu operatorii portuari desprinși din fostele întreprinderi de exploatare portuară cu capital de stat, care dețineau active pe domeniul public portuar, altele au fost stabilite în condiții de piață, prin metoda licitațiilor publice deschise, cu strigare.Nivelul chiriilor este subiectul unor lungi discuții. Se pune întrebarea dacă sunt prea mici sau prea mari? Răspunsul diferă în funcție de unghiul din care le privești. Operatorii care au chirii mai mari arată cu degetul spre cei cu chirii mici. Pe de altă parte, administrația ar dori să încaseze mai mulți bani din chirii, dar fără ca tarifele de operare să crească, întrucât portul ar deveni prea scump și fluxurile de mărfuri ar fi descurajate. CNAPMC știe prea bine că nivelul chiriilor este o armă cu două tăișuri.Dar ceea ce nu poate fi tăgăduit de nimeni este faptul că actualele chirii le-au permis operatorilor portuari să facă profit și pe timp de criză economică. Un studiu realizat de ziarul „Cuget Liber”, arată că în perioada 2008 - 2012, deși traficul de mărfuri din portul Constanța s-a redus cu 24,18%, veniturile totale ale unui număr de 30 de operatori portuari au crescut cu 37,63% în lei și 23,09% în euro, iar ponderea lor în PIB a urcat la 0,37%.În 2012, cele 30 de firme au înregistrat un sold brut pozitiv (profit brut minus pierdere brută) de 176.385.460 lei (circa 39.583.810 euro), cu 70% (respectiv 52,04%) peste nivelul atins în 2008.Dintre cele 24 de firme cu profit în 2012, un număr de 15 firme au avut rezultate superioare anului 2008, iar 9 firme, un profit mai mic. Pe de altă parte, patru dintre cele șase firme cu rezultate negative și-au redus pierderile în 2012.În privința chiriilor, situația se va schimba peste șapte ani. Începând din 2021, cele mai multe contracte de închiriere, concesionare și asociere în participațiune își încetează existența. Ultimul contract (de concesiune) are scadența în 2050, a precizat George Vișan.Noile contracte de închiriere vor fi încheiate în baza Ordinului ministrului transporturilor nr. 1286 din 7 august 2012 și a Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparține domeniului public al statului și este concesionată administrațiilor portuare sau de căi navigabile.Închirierea se va realiza prin licitație publică deschisă cu strigare sau prin atribuire directă (în cazul terenurilor pe care sunt amplasate elemente de suprastructură, proprietate privată a operatorilor economici). În situația atribuirii directe, nivelul chiriei va fi stabilit de un evaluator.Durata contractului de închiriere va fi de maximum 10 ani, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, pe o perioadă nu mai mare de 10 ani. Administrația nu va putea refuza cererea de prelungire, fără motive temeinice, respectiv în condițiile în care locatarul și-a îndeplinit toate obligațiile asumate prin contract.Pe viitor, operatorii portuari - chiriași vor fi obligați să asigure un anumit nivel al traficului de mărfuri pe sectorul primit în exploatare.