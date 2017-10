25% dintre români au fost „invitaţi“ să dea şpagă în 2013

25% dintre români au fost „invitați“ să dea șpagă în 2013

Comisia Europeană a dat publi-cității primul raport asupra corupției. Potrivit documentului, fenomenul afectează toate statele membre ale UE și costă economia europeană aproximativ 120 de miliarde euro pe an. În România, atât corupția la scară mică, cât și corupția politică continuă să fie o problemă semnificativă, se arată în raport. Cu toate că s-au înregistrat unele rezultate pozitive în ceea ce privește urmărirea penală a cazurilor de corupție, voința politică de a aborda problema corupției și de a promova standarde înalte de integritate a fost inconsecventă. Comisia Europeană sugerează României să se asigure că sunt menținute toate garanțiile necesare pentru a proteja independența investigațiilor și continuarea anchetelor imparțiale în cazurile de corupție la nivel înalt, inclusiv cele cu privire la persoane care au fost alese sau numite în funcții publice. Se sugerează, de asemenea, ca România să elaboreze coduri de conduită cuprinzătoare pentru persoanele alese în funcții publice și să asigure aplicarea unor sancțiuni eficace pentru a descuraja actele de corupție. O altă recomandare se referă la întărirea mecanismelor de prevenire și control cu privire la atribuirea contractelor de achiziții publice, inclusiv în întreprinderile deținute sau controlate de stat. În plus, Comisia sugerează atât creșterea eficacității în ceea ce privește prevenirea și depistarea conflictelor de interese în rândul funcționarilor publici, cât și consolidarea sistemului de garanții în domeniul alocării fondurilor publice și aplicarea unor strategii pentru reducerea corupției din do-meniul sănătății.Potrivit sondajelor de opinie ce însoțesc raportul, mai mult de trei sferturi din cetățenii europeni și 93% dintre români sunt de acord că fenomenul corupției este răspândit pe scară largă în țara lor de origine. Unui procent de 25% din români, repre-zentând al doilea cel mai mare procent din UE, le-a fost cerut în mod explicit sau tacit să dea mită în decursul ultimului an, în comparație cu media europeană de 4%.