25 iunie - Ziua Internaţională a Navigatorilor

25 iunie - Ziua Internațională a Navigatorilor

În anul 2010, la conferința Organizației Maritime Internaționale (IMO), de la Manila, a fost instituită Ziua Internațională a Navigatorilor, care se celebrează în fiecare an pe 25 iulie.În acest an, cu prilejul celei de a doua ediții a Zilei Internaționale a Navigatorilor, la sediul celor mai importante organizații mondiale și europene (IMO, ILO, EU, ETF, ITF, ISF, ECSA, ICSW etc.) se va da citire raportului privind Marea Neagră, destinat să atragă atenția asupra problemelor de navigație din aceasta zona.