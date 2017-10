25 de tineri şomeri au fost calificaţi în meseria de tehnician în hotelărie, cu bani europeni

Proiect finalizat în domeniul turismului!

25 de tineri șomeri au fost calificați în meseria de tehnician în hotelărie, cu bani europeni

Ieri, Centrul de Formare a Resurselor Umane din Turism (CFRUT), din cadrul Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța a anunțat finalizarea proiectului „Forte - flexibilitate ocupațională, reper pentru un turism european”, prin care 25 de tineri șomeri au fost calificați în meseria de tehnician în hotelărie. „Dacă anii trecuți ne-am axat pe calificarea în domeniul alimentației publice din turism, în acest an, ne-am hotărât să instruim persoane în funcția de tehnician în hotelărie, după ce am observat o lipsă a cererii în sector, pe piața muncii. Tehnicianul hotelier este practic un șef de recepție, care are pregătirea necesară să treacă la nivelul următor, de manager de hotel, dacă situația o cere”, a declarat Dănuț Jugănaru, directorul general al CCINA Constanța. Obiectivul specific al proiectului finanțat prin programul Phare a fost de a dezvolta competențe tehnice, pentru ocupare în domeniul turismului, în rândul unui grup de 25 șomeri, 11 femei și 14 bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 24 ani, cu domiciliul în județul Constanța, prin participarea la un curs de calificare cu o durată de opt luni. „Deficitul de personal calificat în turism este destul de mare, în prezent. A existat o îngrijorare cu privire la selecție și la pierderea unor cursanți pe drum. Până la urmă, a ieșit totul bine. Tinerii au trecut atât peste o pregătire teoretică, cât și peste o pregătire practică, în zece unități hoteliere de două - patru stele”, a explicat Dănuț Jugănaru. Valoarea proiectului a fost de 54.327 euro, din care aproape 11% a fost contribuția CCINA Constanța. Cursurile au fost gratuite pentru tineri și au ținut 1.080 ore. Pregătirea teoretică a fost asigurată de cadrele didactice de la universitatea „Ovidius” din Constanța, care au predat 15 discipline diferite tinerilor șomeri. „De menționat că baza cursurilor a fost practica. Tinerii au făcut doar 360 ore de teorie, restul de 720 ore petrecându-l în hotelurile din Constanța, Mamaia, Mangalia și Eforie, unde au interacționat cu turiști din toată țara. Dacă mâine va fi legiferat domeniul, astfel încât doar persoanele calificate să poată lucra în turism, cei 25 de absolvenți vor fi primii căutați”, a mai spus directorul general al CCINA Constanța. În perioada următoare, cel puțin 7 absolvenți ai cursului vor fi sprijiniți să se angajeze într-o perioadă de maxim 12 luni de zile. Însă, potrivit spuselor tinerilor, majoritatea au primit propuneri de angajare pentru sezonul viitor, de la unitățile de cazare unde au făcut practică. v v v Centrul de Formare a Resurselor Umane din Turism (CFRUT) este autorizat în prezent, pentru organizarea cursurilor de inițiere, calificare, recalificare și perfecționare pentru meseria de bucătar (curs de 720 ore), ospătar (720 ore), lucrător în alimentație (ajutor de bucătar - 360 ore și ajutor de ospătar - 360 ore), manager în activitatea de turism (690 ore), tehnician în hotelărie (1.080 ore). Potrivit reprezentanților CCINA Constanța, în 2010, vor fi organizate cel puțin două astfel de serii de cursuri.