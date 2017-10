22 de producători români de mobilă expun la Târgul Internaţional din Köln

22 de producători români de mobilă expun la Târgul Internațional din Köln

Ministerul Economiei, în colaborare cu Asociația Producătorilor Români de Mobilă, organizează în perioada 14 - 20 ianuarie pavilionul național al României din cadrul Târgului Internațional „IMM - ediția 2013 “, ce se desfășoară la Köln, în Germania.Majoritatea specialiștilor îl consideră cel mai important eveniment al industriei de mobilă. Ediția din acest an are loc sub deviza „LivingInteriors”.Țara noastră participă sub brandul „Style, confort, durability, Romanian furniture“. În pavilionul său expun 22 companii: ALBANI FOREX, ALRO INTERNATIONAL, BADEX MOB, CASA RUSU, COUNTRY ELEMENTS, DURIEUX INTERNATIONAL SOCIETE COM, ECOMATRIX, FAMOS, FAR EST MOBILIER, FOROS, IDEZIO, QUADRA INVEST, ROMVITRINE, RUS SAVITAR, SESSIO.EU, SIGSTRAT, SIMEX GRUP, SZEL MOB, TELETIM, TENHOFORESTEXPORT, ZETAM-PLM, MANADELUCRU).Afluența mare de vizitatori și potențiali clienți la standul țării noastre, încă din prima zi, atestă interesul pentru mobila romanescă. Piața germană a reprezentat principala destinație a exportului românesc de mobilă în anul 2012.