21 septembrie, ultima zi în care constănţenii pot depune cereri pentru vacile din zonele defavorizate

21 septembrie, ultima zi în care constănțenii pot depune cereri pentru vacile din zonele defavorizate

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) amintește potențialilor beneficiari că 21 septembrie 2012 este termenul limită de depunere a cererii de plată aferentă anului 2012, în cadrul Schemei de ajutor specific acordat producătorilor de lapte și de carne de vită din zonele defavorizate, finanțată din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).De acest sprijin comunitar pot beneficia producătorii agricoli constituiți potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 - crescători de vaci de lapte și/sau de bivolițe de lapte și/sau de taurine din rase de carne și/sau metișii cu rase de carne.Solicitantul trebuie să depună o singură cerere pentru toate exploatațiile deținute (cu cod de la ANSVSA), la centrul județean APIA pe a cărui rază teritorială se află exploatația cu cel mai mare număr de animale.Condiții de acordare generale:- exploatațiile sunt localizate în zonele defavorizate din România;- bovinele din exploatațiile pentru care beneficiarul solicită ajutor specific sunt identificate și înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor - RNE;- dețin registrul individual al exploatației, actualizat în conformitate cu Reg. (UE) nr.1760/2000.Condițiile de acordare specifice categoriilor solicitate sunt:1. Pentru vacile de lapte:a) beneficiarii sunt înregistrați în sistemul de gestionare a cotei de lapte al Serviciului de Administrare a Cotei de lapte din cadrul APIA cu cota de lapte pentru livrări și/sau vânzări directe și vor prezenta dovada înregistrării;b) solicită ajutor specific pentru un număr minimum de două vaci de lapte/exploatație și un număr maximum de 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar;c) vacile de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menținute pe o perioadă de reținere de șase luni și anume 22.09.2012 - 21.03.2013, la adresa exploatației / locației menționate în cerere;d) vaca de lapte a fătat cel puțin o dată până la termenul limită de depunere a cererilor, are minimum 17 luni la data depunerii cererii și are cel puțin un produs identificat și înregistrat în RNE;e) prezintă, la depunere, originalele pașapoartelor animalelor pentru care solicită ajutor.2. Pentru bivolițe de lapte:a) solicită ajutor specific pentru un efectiv de maximum 50 de capete bivolițe de lapte, pe beneficiar;b) bivolițele de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menținute pe o perioadă de reținere de șase luni și anume 22.09.2012 - 21.03.2013, la adresa exploatației/locației menționate în cerere;c) bivolița de lapte a fătat cel puțin o dată până la termenul limită de depunere a cererilor, are minimum 17 luni la data depunerii cererii și are cel puțin un produs înregistrat în RNE;d) prezintă la depunere originalele pașapoartelor animalelor pentru care solicită ajutor.3. Pentru taurine din rase de carne:a) solicită ajutor specific pentru un efectiv total de animale de maximum 90 de capete, pe beneficiar;b) dețin documente oficiale care atestă rasa de carne / metișii cu rasele de carne;c) dețin documente care atestă ieșirile din efectiv, pentru cazurile de tineret ieșit din exploatație;d) prezintă la depunere originalele pașapoartelor animalelor pentru care solicită ajutor, cu excepția celor ieșite din exploatație;e) animalele pentru care se solicită ajutorul specific sunt deținute de beneficiar o perioadă de cel puțin opt luni de la dată intrării în exploatație a acestora până în momentul ieșirii;f) cererea va fi vizată de către Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie - ANARZ, prin structurile sale teritoriale.