2022 va fi anul litoralului Mării Negre. „Există preţuri pentru toate buzunarele!”

„În cazul litoralului românesc, avem avantajul voucherelor de vacanță, care sunt acordate din nou, precum și avantajul diversificării ofertelor. Iar litoralul bulgăresc atrage prin tarifele imbatabile și prin serviciile all inclusive de calitate, căutate de către toți turiștii dar în special de către familiile cu copii. Observăm un optimism destul de ridicat, cel puțin pentru sezonul estival 2022, față de cele două litoraluri dragi nouă: atât cel românesc, cât și cel bulgăresc. Avem un litoral al Mării Negre, împărțit între două țări. Dacă reunim ambele părți, această rivieră reprezintă destinația de bază a românilor, ca număr de turiști. Există prețuri pentru toate buzunarele. Dacă Bulgaria stă excelent la capitolul hotelurilor în regim all inclusive, și pe litoralul românesc sunt, la ora actuală, aproape 40 de hoteluri cu astfel de servicii. Am constatat că în ambele țări au fost făcute investiții noi, în modernizări sau în hoteluri noi. Cu siguranță că 2022 ne va oferi surprize și mai plăcute la Marea Neagră”, declară Lucian Bădîrcea, reprezentantul IRI Travel.





Marea majoritate a turiștilor români, printre care şi foarte mulţi constănţeni, care pleacă la mare în Bulgaria, aleg hoteluri de la trei stele în sus, optând în special pentru servicii all inclusive. Cele mai solicitate sunt, la ora actuală, în ambele țări, hotelurile de 4 și 3 stele, ambele categorii cu o pondere de 40% din total, urmate de hotelurile de 5 stele, cu o pondere de 30%.





Ținând cont de experiența ultimilor doi ani, când în timpul sezonului estival condițiile de călătorie în România și Bulgaria au fost relaxate și de faptul că sunt șanse ca în acest an să se încheie pandemia, specialiștii unuia dintre cei mai mari operatori de turism consideră că pentru destinaţiile de pe litoralul Mării Negre se va înregistra o cerere mai mare decât anul precedent.Sezonul estival 2022 aduce pentru litoralurile românesc și bulgăresc reduceri early booking de până la 50%, avansuri mici care încep de la 10% și achitarea diferenței cu 10 - 15 zile înainte de check-in pe cele mai multe oferte. Astfel turiștii beneficiază de reducerile maxime de early booking asumându-și un risc foarte mic, deoarece pe majoritatea ofertelor avansul este rambursabil. Efortul financiar al acestora este minim pentru că vor achita diferența de bani în cazul vacanțelor de vară abia peste 6 - 7 luni. Turiștii vor fi protejați total și față de situația variantelor de Covid-19, dacă acestea vor mai fi prezente la momentul verii.