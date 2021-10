2022 va fi Anul European al Tineretului

„De la preluarea mandatului, am impulsionat și am încurajat dezvoltarea programelor noastre de educație. Am implicat alături de noi și Institutul de Studii Financiare, pentru a oferi o perspectivă cât mai largă proiectelor noastre. Avem lectori cu o experiență vastă și dezvoltăm în permanență parteneriate cu școli, licee și universități pentru a ajunge la cât mai mulți tineri. Am mai spus-o și o voi repeta de fiecare dată – o piață financiară modernă se sprijină întotdeauna pe consumatori informați și educați”, a declarat Nicu Marcu - președintele Autorității de Supraveghere Financiară.





Până în prezent, peste 14.000 de studenți și aproape 160.000 de elevi au participat la cursurile de educație financiară organizate de ASF.





Comisia Europeană a desemnat anul 2022 drept An European al Tineretului. Inițiativa a fost salutată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, care acordă o importanță deosebită educației financiare a tinerei generații. De peste 7 ani, instituția organizează ample programe de educație financiară destinate elevilor și studenților.