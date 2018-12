2019 va fi anul investițiilor, susține ministrul Finanțelor

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, estimează că produsul intern brut al României va depăși în 2019, pentru prima dată, pragul de o mie de miliarde de lei. Guvernul mizează pe o creștere economică de 5,5% pentru anul viitor.Având în vedere evoluția produsului intern brut din 2018, estimarea lui Teodorovici pare a fi realistă. În primele zece luni ale acestui an, economia națională a obținut un PIB de 699.367,9 milioane de lei. Dacă până la finele anului se va menține același ritm, bilanțul lui 2018 se va încheia cu un produs intern brut de 932.490,5, foarte aproape de pragul de o mie de miliarde de lei.Creștere economică de 5,5% va putea fi realizată cu condiția repornirii investițiilor în infrastructură. Teodorovici susține că 2019 va fi un an al investițiilor. Probabil că are în vedere fondul de investiții de 10 miliarde de euro despre care vorbește Liviu Dragnea. Șeful Finanțelor a dezvăluit faptul că pentru Educație se prevede o creștere anuală a bugetului cu 15%, an de an, până la atingerea pragului de 7% din PIB.