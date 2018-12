Șeful Administrației portuare afirmă:

2018 a fost un an bun pentru portul Constanța, iar 2019 vine cu noi proiecte

Porturile maritime românești vor încheia anul 2018 cu un volum de activitate superior anului precedent, a declarat Nicolae - Dan Tivilichi - directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, în cadrul conferinței de presă de vineri, 14 decembrie.Traficul total de mărfuri înregistrat în porturile Constanța, Midia și Mangalia, în primele 11 luni ale anului 2018, a fost de 55,96 milioane tone, cu 4,15% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2017.Au fost derulate 5,38 milioane tone de produse petroliere (în creștere cu 8,69%), 6,71 milioane tone de petrol brut (+0,30%), 3,84 milioane tone de minereuri de fier și deșeuri de fier (+9,09%), 3,62 milioane tone de minereuri și deșeuri neferoase (+25,26%), 3,38 milioane tone de combustibili minerali solizi (+43,82%), 2,12 milioane tone de produse metalice (+1,92%), 6,05 milioane tone de articole diverse (+0,50%). Traficul de cereale s-a ridicat la 16,60 milioane tone, menținându-se la nivelul atins în aceeași perioadă a anului trecut.În schimb, a scăzut traficul de: îngrășăminte, până la 2,73 milioane tone (- 4,21%), lemn, până la 0,28 milioane tone (-26,31%), produse alimentare, până la 0,14 milioane tone (-70,21%). Traficul de containere a totalizat 6.048.600 tone (+0,45%), respectiv 617.675 TEU (-4,14%).„Având în vedere rezultatele obținute în prima parte a lunii decembrie, estimăm ca, la sfârșitul anului, traficul total să depășească 6%”, a afirmat Tivilichi.Bugetul de venituri al CNAPMC pe 2018 va fi realizat și chiar depășit, situația financiară a companiei fiind „foarte bună”, a precizat directorul general.„2018 a fost un an al realizărilor în premieră în porturile maritime românești. Pentru prima oară se lucrează la o strategie navală. A fost organizată Ziua portului Constanța la Parlamentul European, cu participarea a numeroși europarlamentari. În luna septembrie, portul Constanța a găzduit reuniunea comitetului executiv al European Sea Ports Organization (Organizația Porturilor Maritime Europene), primul eveniment de acest fel organizat în România. Împreună cu Primăria Constanța a fost finalizat proiectul de investiții privind accesul pe poarta nr. 1 a portului Constanța. În acest an, portul Constanța a fost inclus în traseul turistic al orașului. Cu forțe proprii am asfaltat o mare parte a rețelei rutiere din portul Constanța. În 2019, vom face același lucru în zona de sud a portului Constanța, precum și în porturile Midia și Mangalia. În 2018 s-au finalizat mai multe obiective de investiții ale operatorilor privați din portul Constanța”, a declarat Nicolae - Dan Tivilichi.Ce va aduce anul 2019? Traficul de croazieră va înregistra o ușoară creștere pe sectorul fluvial, afirmă șeful CNAPMC. Sunt programate, deja, 21 de nave de pasageri, dintre care două nave maritime. Vor continua programele de investiții cu fonduri europene: dragajul de investiții și amenajarea celor două dane specializate, pentru navele ro-ro. Finanțarea totală se ridică la circa 40 de milioane de euro. Pe baza studiilor de fezabilitate realizate se vor depune cererile de finanțare pentru alte proiecte majore, respectiv amenajarea insulei artificiale din portul Constanța, extinderea la patru benzi a drumului de acces de la poarta nr. 10 – 10 bis a portului Constanța.Cu resurse proprii, va continua dragajul de întreținere, contractul fiind încheiat pe doi ani, va fi reabilitată rețeaua electrică din sectorul fluvio-maritim și va continua reabilitarea rețelei de apă din portul Constanța. În 2019, va continua dezvoltarea relațiilor cu partenerii din Georgia, Azerbaidjan, Kazahstan și China, de pe Drumul Mătăsii.„2018 a fost un an bun pentru portul Constanța, din toate punctele de vedere! Ne așteaptă un an cu multe obiective și proiecte noi de finanțare. Mizăm în continuare pe o creștere a traficului”, și-a exprimat încrederea Nicolae - Dan Tivilichi.