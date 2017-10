2015 va fi anul investiţiilor

2015 va fi anul investițiilor

Dacă 2014 a fost un an glaciar pentru investiții, 2015 are mari ambiții în această privință. Uniunea Europeană va fi readusă pe calea creșterii economice, grație ambițiosului plan de investiții publice și private, în valoare de cel puțin 315 miliarde euro, propus de noua Comisie Europeană.Începând din 2015, politica economică și socială comunitară va avea la bază trei piloni principali: stimularea investițiilor, continuarea reformelor structurale și responsabilitatea bugetară.Ofensiva investițiilor va avea loc în domenii prioritare precum infrastructura, educația, cercetarea și inovarea. În parteneriat cu Banca Europeană de Investiții, va fi instituit Fondul European pentru Investiții Strategice (EFSI), care se va baza pe o garanție de 16 miliarde euro, din bugetul UE, la care se adaugă 5 miliarde euro angajate de BEI.Investițiile publice reprezintă o prioritate și pentru România. Potrivit Legii bugetului de stat pe 2015, recent aprobată de Parlament, cheltuielile destinate acestora însumează 44,76 miliarde de lei, cu 8,7 miliarde de lei mai mult decât în anul 2014, adică o creștere de 23,8%. Rămâne de văzut ce proiectele de investiții vor fi finanțate. La această oră, România are mari rămâneri în urmă în domeniul infrastructurii rutiere și feroviare, are nevoie de ample lucrări pentru asigurarea condițiilor minime de navigație pe Dunăre și pentru modernizarea porturilor fluviale, de investiții în infrastructura Învățământului și Sănătății.Este de așteptat ca 2015 să aducă și o relansare a investițiilor private din România. În 2014, ele au fost descurajate de politica Guvernului Ponta de strângere a șurubului fiscal. Creșterea accizelor și, mai ales, introducerea impozitului de 1,5% pe construcțiile speciale (celebra taxă pe stâlp) au stopat numeroase proiecte private. Reducerea la nivelul de 1% a blamatului impozit, începând de la 1 ianuarie, ar putea stimula privații să reia investițiile.Până la finalul 2015 va fi finalizat master planul portului Constanța. De el depinde relansarea investițiilor pe una dintre cele mai mari platforme economice ale României.