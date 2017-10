2014 va fi un an greu pentru comerţul cu materiale de construcţii

2014 va fi un an greu pentru comerțul cu materiale de construcții

Sectorul construcțiilor a făcut un pas înapoi în 2013. Potrivit Institu-tului Național de Statistică, volumul lucrărilor a scăzut în primele 10 luni, comparativ cu aceeași perioadă din 2012, cu 1,3%. Toată lumea a avut de suferit, nu doar constructorii: producătorii și comercianții de materiale de construcții, transpor-tatorii și furnizorii de servicii.Gheorghe Ciurea, președintele grupului de firme „Comat Constanța”, a declarat pentru cotidianul „Cuget Liber”: „Comerțul cu materiale de construcții a fost afectat, în principal de austeritatea bugetară și diminuarea investițiilor de stat, de concurența acerbă și lipsa creditării. În ceea ce ne privește, principalele proiecte la care am colaborat în acest an sunt investițiile efectuate de RAJA, la rețeaua de apă și canal a Constanței, cele derulate de SCIM (fostul ICH), la rețeaua de apă și canal din Techirghiol, și lucrările de la RATB. De asemenea, am asigurat materialele pentru con-strucția unor vile. Evoluția pieții ne-a obligat să ne diversificăm activitatea. Pe lângă materiale de construcții, asigurăm transport gratuit și consultanță.”Eleni Urziceanu, directorul ge-neral al unei firme specializate în importul de fier beton și laminate din Turcia, consideră că piața construcțiilor este afectată în principal de lipsa creditării. La aceasta se adaugă fenomene parazitare, precum: piața neagră a materialelor de construcții, evaziunea fiscală, dumping-ul, lipsa reglementărilor privind instrumentele de plată, numărul mare de firme intrate în insolvență și blocajul financiar.„Întâmpinăm anul 2014 cu mult pesimism. Va fi un an auster pentru economie, cu o fiscalitate crescută și cu o creditare insuficientă. Într-un asemenea climat economic, nu te poți aștepta la relansarea investițiilor, la creșterea volumului lucrărilor de construcții. Vom fi mulțumiți dacă vom egala cifra de afaceri din 2013" - a declarat Ciurea.